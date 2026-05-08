Auszeichnung in Dormettingen: Für Roboter eine harte Nuss

Über eine Auszeichnung freut sich das Dormettinger Unternehmen Robotextile.
Das Unternehmen Robotextile aus Dormettingen hat jüngst bei der Messe Texprocess in Frankfurt einen Innovation Award erhalten. In insgesamt zehn Kategorien wurden 17 internationale Preisträger für wegweisende Forschung, innovative Produkte und Materialien sowie neue Verfahren und Technologien ausgezeichnet. Das Dormettinger Unternehmen erhielt einen Preis in der Kategorie „Ökonomische Qualität (Kostenminimierung, Zeit- und Prozessoptimierung, Automatisierung)“.