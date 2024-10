1 Barbara Bosch (von links), Wilhelm Haag aus Geislingen, Ulrich Metzger aus Albstadt und Wolfgang Rüstig. ­Willi Leute aus Nusplingen fehlt auf dem Bild. Foto: /FJS_Fotografie_Josh_Schlasius

Der DRK-Blutspendedienst und DRK-Landesverbände haben Spender – auch aus dem Zollernalbkreis – geehrt.









Link kopiert



Der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg– Hessen und die DRK-Landesverbände in Baden-Württemberg haben mit Unterstützung von Landes-Gesundheitsminister Manfred Lucha besonders verdiente Blutspender bei einer festlichen Zeremonie in der Phoenixhalle in Stuttgart ausgezeichnet.