1 Die Vorstandsmitglieder (von links) Egon Harter, Wolfram Hils und Susanne Schmider mit Vizepräsident Klaus-Peter Mungenast vom Bund Deutscher Blasmusikverbände nach der Verleihung der Urkunde und Tafel. Foto: © Valeria Gänzler

Hohe Auszeichnung für die Stadt- und Feuerwehrkapelle Schiltach: Vereinsvertreter durften in Wangen im Allgäu die Conradin-Kreutzer-Tafel in Empfang nehmen, die seit 1998 von der Landesregierung verliehen wird.









Link kopiert



Für die Stadt- und Feuerwehrkapelle Schiltach kam es zu einem weiteren Höhepunkt im Jubiläumsjahr 2024. Die drei Vorstandsmitglieder Wolfram Hils, Schriftführer Egon Harter und die Vorsitzende Susanne Schmider durften laut Mitteilung in Wangen im Allgäu die Conradin-Kreutzer-Tafel in Empfang nehmen, die seit 1998 von der Landesregierung Baden-Württemberg verliehen wird und die nach dem 1780 in Meßkirch geborenen Komponisten benannt ist.