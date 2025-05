Die Jury der Schulschachjugend hat beschlossen, dem Gymnasium Hechingen das Qualitätssiegel der Deutschen Schachjugend in der Stufe Bronze für vier Jahre zu verleihen, wie der Schachclub Hechingen in einer Mitteilung informiert.

Somit darf sich das Hechinger Gymnasium „Deutsche Schachschule“ nennen und damit werben. Der erste Vorsitzende des Schachclubs Hechingen Bernd Kelemen und Übungsleiter Stefan Kuricini wurden von Uta Schoder, stellvertretende Schulleiterin am Gymnasium, mit lobenden Worten über diese Auszeichnung informiert. Die Genannten sind stolz auf das Erreichte.

Lesen Sie auch

Uta Schoder setzt sich für Schach am Gymnasium ein

Der Schachclub erinnert zugleich daran, dass auch nicht vergessen werden dürfe, dass Uta Schoder sich sehr gut um die Belange des Schachs am Gymnasium Hechingen kümmere und mit Rat und vor allem Tat, viele Anstöße zur weiteren Entwicklung des Schachsport am Gymnasium gebe, heißt es in der Mitteilung zur Kooperation mit dem Schachclub Hechingen weiter.

Schach in Schulen erlebe indes einen nicht endenden Boom, wie es ihn noch nie gegeben habe. Grundsätzlich sei Schach an Schulen immer besonders erfolgreich, wo es eine enge Zusammenarbeit mit einem örtlichen Schachverein gibt, so wie in Hechingen eben.

Ideales Trainingsmittel für das Gehirn

Schach sei zudem das ideale Trainingsmittel für das Gehirn und dieses ist das wichtigste Organ des Menschen. Die Bewältigung unseres Lebens, unsere Kommunikation, der Umgang mit der Technik und Wissenschaft – vieles hänge von der Arbeitsfähigkeit dieses nur rund 1500 Gramm wiegenden Körperteils. Schach nehme eine besondere Stellung unter den Spielen ein. „Schachspieler“ – das sei in den Augen der meisten Leute ein Qualitätssiegel. Mit einem solchen ist nun auch das Gymnasium Hechingen prämiert.