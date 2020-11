Auszeichnung GMS Neubulach holt einzigartigen Preis

Natürlich sehr zur Freude von Schulleiter Dominik Bernhart, der die Mitwirkung seines Kollegiums am digitalen Unterricht heraushob. Vor allem die Lehrerinnen der dritten Klassen, Melanie Rex und Esther Roller, hatten eine besondere Form des "hybriden Unterrichts" im Angebot. "Ein vorbildliches Beispiel ist das Projekt ›Schulwiese‹ der dritten Jahrgangsstufe, das die Arbeit mit selbst gedrehten Erklärfilmen und das reale Naturerleben auf der schulischen Streuobstwiese stimmig vereint", präzisiert Schulleiter Bernhart. Sogar ein extra Hygienekonzept habe es für die Wiese gegeben.

Aufgaben real vor Ort gelöst auf der Wiese

Von 53 Kindern hätten 49 aktiv an dem Projekt mitgemacht und seien auch zur Streuobstwiese gegangen, um die Aufgaben real vor Ort zu lösen, erzählte Rex freudestrahlend. Sie und ihre Kollegin seien wirklich positiv überrascht gewesen.

Unter anderem deshalb wurde die GMS ausgezeichnet, erklärte Stephan Bayer von "sofatutor". "Das ist inspirierend, was ihr hier macht", sagte er an Bernhart gewandt und legte nach: "Das ist die Speerspitze in Deutschland beim digitalen Unterricht."

"Mit WLAN und Tablets ist es nicht getan"

Der GMS-Chef war sichtlich gerührt und sprach von einer "riesigen Ehre", als kleine Schule im Nordschwarzwald ausgzeichnet zu werden. Sein Kollegium treibe aber auch die Verzahnung von realem und virtuellem Lernen voran, lobte der Rektor seine Mannschaft, die auch immer wieder Lernvideos oder detaillierte Lernpläne ausarbeitet. Genau das sei wichtig, erklärte Bayer: "Es ist nicht mit dem WLAN oder der Ausgabe von Tablets getan." Es brauche auch Inhalte, die über diese Infrastruktur erlernt werden könnten. Darüber werde viel zu wenig gesprochen in der Politik, die GMS bräuchte eigentlich schon einen Digitalpakt II, meinte er.

Esken hakte da ein und berichtete aus den diversen Regierungsrunden: "Wir haben beim Schulgipfel vor ein paar Wochen nicht nur über Tablets geredet, sondern eben auch darüber, dass es Software dafür braucht." Genau die Bereitstellung der Inhalte sei vorbildlich an der GMS, freute sich die SPD-Chefin. Esken hatte sich nicht zuletzt wegen der Corona-Situation in Berlin für eine virtuelle Teilnahme entschieden. Verständlich, wenn man sich die Inzidenz von 182,3 im Bezirk Berlin Mitte vor Augen führt.

Schuleigene Cloud und Klassenblogs

Die prekäre Lage in der Hauptstadt scheint für Bayer wiederum weniger ein Problem zu sein, jettete er doch am Morgen vom neu eröffneten Berliner Flughafen BER nach Neubulach, um persönlich bei der Übergabe dabei sein zu können. Am Abend ging es dann schon wieder zurück.

Nicht zurück, sondern weiter vorwärts schreitet die Digitalisierung an Neubulachs Schule. Denn außer dem Streuobstwiesen-Projekt hat man auch eine schuleigene Cloud sowie eigene Klassenblogs oder auch Lehrer-Home-Videos gedreht.

Teils war man schon vor der Corona-Krise gut aufgestellt, hat allerdings im Frühjahres-Lockdown weiter am Konzept gefeilt. "Die Krise hat uns aber ein großes Stück nach vorne katapultiert", ist daher auch in der offiziellen Bewerbung der GMS zu lesen. Um die Digitalisierung weiter voranzutreiben, sei es daher jetzt umso erfreulicher, von "sofatutor" eine Jahreslizenz erhalten zu haben.

Schulschließungen sind weiterhin ein Thema

"Das ist auch eine didaktische Chance, wenn es die Schüler noch mal anders erklärt bekommen. Manchmal sind das ja Nuancen, die entscheiden, ob man es versteht oder nicht", erklärt der GMS-Rektor. Die Teilnahme an der Ausschreibung war nicht nur, um das achte Auszeichnungs-Schild an der Schulwand montieren zu können, sondern hat auch ganz pragmatische Gründe.

"Wir wollen vorbereitet sein, damit im Zweifel auch die Daheimbleiber besser bedient werden können", so Bernhart. Damit meint der Schulleiter freilich das Damoklesschwert der Schulschließungen, die angesichts nicht wirklich fallender Infektionszahlen nach wie vor über den Bildungsstätten schwebt.

Mit der Jahreslizenz von "sofatutor", die im Übrigen einen Wert von um die 25 000 Euro hat, ist man auf alle Eventualitäten im neuen Schuljahr vorbereitet. Die Schüler nehmen die Software schon jetzt blendend an, berichteten die Lehrer. Aber auch die Schüler, die zu Demonstrationszwecken draußen an der frischen Luft in der Sonne ihren Deutschunterricht bestreiten, sind begeistert. Vor allem zur Vorbereitung auf Klausuren nutzen die Schüler das Tool. Gerade die drei- bis fünfminütigen Lernvideos kommen bei den Schülern gut an.

Als letzte Amtshandlung schraubten die Schüler eigenhändig die neue Plakette mit dem Akkuschrauber an die Schulwand. Und das ganz ohne die physische Unterstützung von Saskia Esken, die nur moralisch aus Berlin Beistand liefern konnte. Geklappt hat es am Ende trotzdem. Sehr zur Freude aller Beteiligten – allen voran natürlich GMS-Chef Bernhart.