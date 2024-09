Auszeichnung geht nach Schömberg: Buchhandlung Meiler bekommt Preis

1 Maryline und Manfred Meiler freuen sich über die Auszeichnung. Foto: Wolfgang Krokauer

Große Freude bei Maryline und Manfred Meiler aus Schömberg: Aus der Hand von Kulturstaatsministerin Claudia Roth haben sie in Frankfurt an der Oder den Deutschen Buchhandlungspreis 2024 erhalten.









Link kopiert



Der Deutsche Buchhandlungspreis ging in diesem Jahr an 108 Buchhandlungen, darunter die Buchhandlung von Maryline und Manfred Meiler in Schömberg. Eine unabhängige Jury wählte sie aus 442 Bewerbungen aus, heißt es in einer Pressemitteilung der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Claudia Roth. Mit dem Preis zeichnet die Bundesregierung Buchhandlungen aus, die sich besonders um das Kulturgut verdient machten. Er wurde 2024 in Frankfurt an der Oder vergeben.