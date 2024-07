Lea Krautheimer. Sie war die sage und schreibe 25 000 Person, die bei einer Blutspende-Aktion des DRK in Haigerloch zur Ader gelassen wurde und dafür wurde sie mit einem Gutschein ausgezeichnet.

Am Freitag, 17. April 1959 war in Haigerloch der Startschuss einer bis heute andauernden Erfolgsgeschichte gefallen. An diesem Tag, vor fast 65 Jahren startete nämlich mit 128 Spendern die erste Blutspendeaktion des DRK Haigerloch.

Die jetzt erreichte Zahl ist für den DRK-Ortsverein ein Beweis für die immense Hilfsbereitschaft der hiesigen Spendergemeinde und deren kontinuierliche Unterstützung über die Jahre hinweg. Jeder Tropfen Blut zähle, und zusammen haben man es geschafft, tausenden Menschen in Not zu helfen, so der DRK-Ortsverein.

Der jetzige Erfolg wäre aber ohne die großzügige Unterstützung ihrer Sponsoren (Edeka Sinz und Imnauer Mineralquellen), nicht möglich gewesen. Sie hätten sich stets als verlässliche Partner erwiesen.

Ende August nächste Blutspendeaktion

Mit dem Sommer vor der Tür ist die nächste große Blutspendeaktion, geplant. Diese findet am Freitag, 30. August in der Witthauhalle statt. Neben der Möglichkeit, Leben zu retten, bietet das DRK Haigerloch in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen an diesem Tag allen Spendern eine erfrischende Sommerüberraschung, einige tolle Goodies und wie immer eine vorzügliche Verköstigung.

Infos

Weitere Informationen

zur Sommer-Blutspendeaktion und zur Anmeldung kann man auf der Website https://www.drk-haigerloch.de finden oder das DRK direkt kontaktieren unter der E-Mail info@drk-haigerloch.de