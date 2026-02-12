Auszeichnung für zwei Jahre: Neuried bleibt weiterhin eine Fairtrade-Gemeinde

Die Gemeinde darf für zwei weitere Jahre den Titel tragen, den sie erstmalig 2016 erlangt hat. Die Auszeichnung sei Ansporn und Bestätigung, so Bürgermeister Tobias Uhrich.
Der Ort ist zum wiederholten Mal als Fairtrade-Gemeinde ausgezeichnet worden und darf diesen Titel auch für die kommenden zwei Jahre weiterführen. Damit bestätigt Fairtrade Deutschland laut einer Mitteilung erneut, dass Neuried alle fünf Kriterien der internationalen „Fairtrade-Towns-Kampagne“ erfüllt: ein Ratsbeschluss über die Teilnahme an dem Projekt, die Bildung von Steuerungsgruppen, das Anbieten fairer Produkte, die Einbindung von Vereinen und Schulen sowie eine wirksame Öffentlichkeitsarbeit.