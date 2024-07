Der Inhaber der Unternehmensgruppe „fischer“ erhielt diese besondere Auszeichnung für sein außergewöhnliches Engagement im Bereich der Wissenschaft sowie für seinen großen Einsatz für die Universität Stuttgart. Das teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.

Der Senat der Universität hatte einstimmig entschieden, ihm diesen Titel zu verleihen. So unterstützte Fischer an der Universität in der Landeshauptstadt bislang mehr als 30 Forschungsvorhaben, finanzierte zwei Stiftungsprofessuren und ein Masterprogramm. Hinzu kommen weitere Auszeichnungen seiner Unternehmensgruppe.

Die Verleihung der Ehrendoktorwürde fand anlässlich der Übergabe der Masterurkunden an die Masteranden der Fakultät für Energie-, Verfahrens- und Biotechnik sowie der Fakultät für Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik statt.

Zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft waren bei der Verleihung der Ehrendoktorwürde dabei, unter anderem Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU), Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus des Landes Baden-Württemberg, sowie Klaus Michael Rückert (CDU), Landrat des Landkreises Freudenstadt.

Dankesrede und Festansprache

Klaus Fischer hielt die Dankesrede und die Festansprache. In seiner Dankesrede richtete er sich vor allem an die Absolventinnen und Absolventen. Er machte ihnen Mut, sich in ihrem späteren Berufsleben als Ingenieurinnen und Ingenieure für die Zukunft zu engagieren. „Gerade in Zeiten voller Herausforderungen gibt es für Sie eine Menge zu tun. Es gibt so viele ungelöste Probleme. Glauben Sie an sich. Nehmen Sie die Herausforderungen an. Und gestalten Sie eine erfolgreiche Zukunft“, sagte Fischer.

Die Urkunde zu seiner Ehrendoktorwürde wurde ihm durch Wolfram Ressel, den Rektor der Universität Stuttgart, überreicht. „Die heutige Verleihung der Ehrendoktorwürde an mich verstehe ich aber nicht allein als Würdigung meiner Person. Sie ist vor allem auch eine Auszeichnung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Unternehmens“, sagte Fischer.

Laudationen auf Klaus Fischer

Je eine Laudatio auf Fischer hielten Wendelin Wiedeking, ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Porsche, und Oliver Riedel, Dekan der Fakultät für Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik sowie Leiter des Instituts für Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen – beides an der Universität Stuttgart. „Prof. Klaus Fischer lebt Verantwortung in einer ganz besonderen Weise – in der Wirtschaft, in der Wissenschaft und in der Gesellschaft“, führte Riedel in seiner Rede aus.

Weiter sagte er: „Er hat immer konsequent auf Innovationen gesetzt. Die gesamte Unternehmensgruppe Fischer ist ein Innovationsmotor in der Branche der Befestigungstechnik. Das Unternehmen produziert beispielhaft ‚lean‘. Und setzt einen Standard für die Erfindung, Entwicklung und Produktion von Bauprodukten.“