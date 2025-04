Der Jazz-Preis Baden-Württemberg zählt zu den bedeutendsten Auszeichnungen für Jazzmusik in Deutschland. In diesem Jahr geht sie an den Posaunisten Samuel Restle.

Samuel Restle aus Hechingen hat sich als Posaunist, Komponist und Arrangeur einen Namen gemacht. Jetzt wird er mit einem der bestdotierten Jazz-Nachwuchspreise in Deutschland geehrt. Im Herbst erhält Restle den mit 15 000 Euro dotierten „Jazz-Preis Baden-Württemberg 2025“.

Ein „großartiger Musikbotschafter“

Kunststaatssekretär Arne Braun sagte am Mittwoch in Stuttgart: „Samuel Restle ist ein großartiger Musikbotschafter für The Länd. Seine beeindruckende Leistung als Posaunist, Komponist und Arrangeur wird verdient mit dem Jazz-Preis Baden-Württemberg gekrönt.“

Der Jazz-Preisträger 2025 leitet das „Samuel Restle Oktett“, mit dem er sein Debütalbum veröffentlicht hat, und eine eigene Bigband. Darüber hinaus schreibt Restle Musik für Bigbands, Blasorchester und kleine Jazzensembles. Seine herausragenden Fähigkeiten als Blasmusiker, Komponist und Bandleader haben die Fachjury des Jazz-Preises überzeugt.

Jury ist voll des Lobes für Restle

„Als Posaunist beherrscht Samuel Restle in bemerkenswerter Weise den Wechsel zwischen gesamtklangorientiertem Spiel und solistischem Ausdruck“, bewertet die Vorsitzende der Fachjury, die Stuttgarter Sängerin und Gesangsprofessorin Fola Dada.

Demnach zeugen seine „intelligenten Kompositionen und Arrangements von vielschichtiger Kreativität und Originalität“. Dada weiter: „Als Bandleader fördert er nicht nur das musikalische Wachstum seiner Mitmusikerinnen und -musiker, sondern schafft auch ein inspirierendes Umfeld, das weit über Baden-Württemberg strahlt. Sein Wirken ist für die Jazzszene von großer Bedeutung.“

Geboren im Jahr 1998 in Hechingen

Samuel Restle wurde 1998 in Hechingen geboren und studierte Jazzposaune in Basel und Stuttgart. Bis 2023 studierte er in Stuttgart Jazzkomposition im Master. Der Hechinger spielte im Landesjugendjazzorchester Baden-Württemberg (2016-2018) und im Bundesjazzorchester (2019-2021). Aktuell arbeitet der Jazz-Preisträger als Posaunist, Komponist und Arrangeur in Stuttgart. Er ist in zahlreichen Bigbands im süddeutschen Raum aktiv und leitet unter anderem das „Samuel Restle Oktett“.

Jazz-Preis Baden-Württemberg

Bestdotiert

Der Jazz-Preis Baden-Württemberg ist mit 15 000 Euro einer der bestdotierten Jazzpreise in Deutschland. Er wird seit 1985 jährlich von einer unabhängigen Jury an Künstlerinnen und Künstler unter 35 Jahren mit Bezug zu Baden-Württemberg verliehen.

Jury

Der Jury 2025 gehörten neben Fola Dada an: die Musikjournalistin Sophie Emilie Beha und der Musikjournalist Thomas Staiber, die Jazzmusikerinnen Gee Hye Lee und Alexandra Lehmler, der Musikwissenschaftler Professor Dr. Kai Lothwesen (Musikhochschule Trossingen), der Pianist und Komponist Professor Rainer Tempel, Leiter des Instituts Jazz Pop an der HMDK Stuttgart sowie die Musikredakteurin Julia Neupert und der Musikredakteur Konrad Bott vom SWR.