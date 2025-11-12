Auszeichnung für OHG Nagold: Die Anstrengungen tragen Früchte

Das Otto-Hahn-Gymnasium Nagold wurde als „MINT-freundliche Schule“ ausgezeichnet. Schulleiter Hamann sieht darin eine Würdigung des Engagements in diesen Fächern.

Große Freude am Otto-Hahn-Gymnasium Nagold: Das OHG wurde erneut als „MINT-freundliche Schule“ ausgezeichnet. Die Ehrung fand in einer feierlichen Veranstaltung bei SAP in Sankt Leon-Rot statt. Staatssekretärin Sandra Boser vom Kultusministerium Baden-Württemberg überreichte gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern von SAP, Südwestmetall und dem Verein „MINT Zukunft schaffen!“ die begehrte Auszeichnung an insgesamt 152 Schulen aus Baden-Württemberg.

Für das OHG Nagold ist diese Ehrung eine wertvolle Anerkennung der langjährigen Arbeit im MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik). Die Auszeichnung würdigt die konsequente Förderung dieser Zukunftsfächer und das große Engagement von Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern gleichermaßen.

„Wir freuen uns riesig über diese Auszeichnung, weil sie zeigt, dass unsere Anstrengungen im Bereich der naturwissenschaftlich-technischen Bildung Früchte tragen“, sagte Schulleiter Ulrich Hamann „Sie ist für uns Ansporn, unseren Weg konsequent weiterzugehen und unsere Schülerinnen und Schüler weiterhin für MINT-Themen zu begeistern.“ Und die am OHG für den Mint-Bereich zuständige Abteilungsleiterin Katharina Steiner ergänzt: „Wir wollen unseren Schülerinnen und Schülern die besten Voraussetzungen bieten, um neugierig zu bleiben, zu forschen und die Welt von morgen mitzugestalten.“

Besonderer Stellenwert

Am OHG Nagold haben die sogenannten MINT-Fächer seit Jahren einen besonderen Stellenwert. Neben einem fundierten Fachunterricht bietet die Schule zahlreiche Projekte und Arbeitsgemeinschaften an – vom Robotik-Team über die Jugend-forscht-AG bis hin zu Kooperationen mit regionalen Unternehmen und Hochschulen zum Beispiel im Rahmen des Schulversuchs „DigiMINT+“. Auch digitale Bildung wird groß geschrieben: Schülerinnen und Schüler lernen früh, mit modernen Technologien umzugehen, zu programmieren und Probleme kreativ zu lösen.

Die Ehrung „MINT-freundliche Schule“ steht unter der Schirmherrschaft der Kultusministerkonferenz (KMK) und wird von der Initiative „MINT Zukunft schaffen!“ vergeben. Sie würdigt Schulen, die sich in besonderer Weise für die Förderung von MINT-Kompetenzen einsetzen und junge Menschen auf die technologischen Herausforderungen der Zukunft vorbereiten.

Staatssekretärin Sandra Boser betonte in ihrer Ansprache: „Ob es um digitale Transformation, Klimawandel oder nachhaltige Mobilität geht – immer stehen MINT-Kompetenzen im Mittelpunkt. Sie sind entscheidend für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes.“