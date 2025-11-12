Auszeichnung für OHG Nagold: Die Anstrengungen tragen Früchte

Das Otto-Hahn-Gymnasium Nagold wurde als „MINT-freundliche Schule“ ausgezeichnet. Schulleiter Hamann sieht darin eine Würdigung des Engagements in diesen Fächern.
Große Freude am Otto-Hahn-Gymnasium Nagold: Das OHG wurde erneut als „MINT-freundliche Schule“ ausgezeichnet. Die Ehrung fand in einer feierlichen Veranstaltung bei SAP in Sankt Leon-Rot statt. Staatssekretärin Sandra Boser vom Kultusministerium Baden-Württemberg überreichte gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern von SAP, Südwestmetall und dem Verein „MINT Zukunft schaffen!“ die begehrte Auszeichnung an insgesamt 152 Schulen aus Baden-Württemberg.