Auszeichnung für Helmut Haberstroh: Hardter wird mit Staufermedaille geehrt

Der langjährige Gemeinderat Helmut Haberstroh ist für sein ehrenamtliches Engagement mit der Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet worden.
Bei der Feierstunde im Bürgerhaus betonte Bürgermeister Michael Moosmann vor vielen Weggefährten Haberstrohs, bei der Auszeichnung handle es sich nicht um Eintagsfliegen, sondern um Menschen, die mit Weisheit, Einsatz und Ausdauer vorangingen. Durch sein jahrzehntelanges Engagement, mit Überzeugungskraft und Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen, habe Helmut Haberstroh das Leben in Hardt und darüber hinaus bereichert.