1 Lena Freudenmann aus Hechingen erforscht Hirntumore. Foto: Katja Piolka

Lena Freudenmann aus Hechingen erforscht Hirntumore und ist für ihre Promotion zu diesem Thema ausgezeichnet worden. Sie arbeitet im Labor, hat im OP-Saal eine Operation schon beobachtet und es kam ihr "so furchtbar nah vor": Der Mensch auf dem OP-Tisch, der Chirurg mit Säge. Was ist so faszinierend am Thema Hirntumore? Das Furchtbare?















Hechingen - Mit einer Säge schneidet der Chirurg den Schädel auf bis das Hirn sichtbar wird. Irgendwo dort ist ein Tumor. Und genau damit beschäftigt sich Lena Freudenmann aus Hechingen. Sie hat Molekulare Medizin in Tübingen und Zürich studiert, jüngst promoviert und ist für ihre Ergebnisse im Feld der Tumorforschung ausgezeichnet worden (siehe Info). Selbst operiert sie nicht, im OP-Saal war sie schon: "Es ist schon heftig, wenn der Schädel aufgesägt wird." Und wenn man realisiert, dass auf dem Tisch, verborgen hinter Abdeckungen, ein Mensch liegt, dann kommt einem das "so furchtbar nah vor". Und Freudenmann dachte in dieser Situation: "Man muss diesen Menschen doch helfen können."