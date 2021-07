Mysteriöser Unfall Fall eines Schwerverletzten sorgt weiter für Rätsel in Sulz

Frühmorgens klingelt es an der Tür eines Wohnhauses in Sulz. Ein schwerverletzter 27-Jähriger steht davor und bittet um Hilfe. Was war in der Nacht davor passiert? Die Polizei rätselt weiterhin.