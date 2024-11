Auszeichnung für Haiterbacher Firma: Schuon erhält Preis für soziales Engagement und Umweltschutz

1 Geschäftsführer Theo Schuon (Mitte) hat auf dem ESG Forum der Augsburg Business School den Award „Sustainable Company of the Year“ zusammen mit Josef Kainz (links), Zertifizierter Aufsichtsrat Deutsche Börse Group, und Andreas Feinauer (rechts) verantwortlich für Firmenkundengeschäfte bei der Raiffeisenlandesbank Österreich, entgegengenommen. Foto: Schuon

Die Alfred Schuon GmbH wurde als „Sustainable Company of the Year 2024“ ausgezeichnet. Damit soll die Leistung des Unternehmens im Bereich Soziales und Umwelt gewürdigt werden. Das Haiterbacher Unternehmen sieht seinen Kurs bestätigt.









Link kopiert



„Die Auszeichnung als ‚Sustainable Company of the Year‘ (deutsch: nachhaltiges Unternehmen des Jahres, Anm. der Redaktion) bekräftigt uns in unserem Handeln: Als Teil der Logistikkette möchten wir diese nachhaltiger gestalten und gleichzeitig die Entwicklung von Schuon vorantreiben“, sagt Theo Schuon, Geschäftsführer der Alfred Schuon GmbH.