Mittlerweile zum 21. Mal zeichnete der Freizeit-Verlag gemeinsam mit einer Fachjury die besten Wellnesshotels im deutschsprachigen Raum auf Basis des Reiseportals meintophotel.de und des „Mein Tophotel“-Hotelguides 2024 aus, heißt es in einer Mitteilung des Parks.

Der Preis wird in zehn Kategorien verliehen: Wellness-Küche, Fitness & Sport, Beauty & Treatments, Spa-Design, Signature Treatment, Logis, Spa-Personality, Ökologie/Nachhaltigkeit, Gesamtkonzept, Exceptional – Jurypreis für Tradition & Vision sowie seit 2023 für den besten Signature-Treatment.

Mit dem Sonderpreis ehrte Jaqueline Schaffrath, Chefredakteurin „Tophotel“, den „Ausnahmehotelier“ Roland Mack für seine innovativen und technischen Leistungen als Wegbereiter der internationalen Unterhaltungsindustrie und Hotellerie, heißt es in der Mitteilung des Parks weiter.

Der badische Erfolgsunternehmer erhielt den Award als erster Freizeitpark-Inhaber für sein herausragendes Wirken und großes Engagement für die Hotelbranche.

Roland Mack: „Es ist ein schönes Gefühl, diesen Preis entgegenzunehmen. Wir als Familienunternehmen haben uns weiterentwickelt vom Produzenten und Maschinenbauer zum Freizeitpark und einer eigenständigen Reisedestination. Mittlerweile verfolgen wir einen Allroundansatz und betreiben das größte Hotel-Resort an einem Standort in Deutschland. Dabei spornen uns die lachenden Gesichter unserer Besucher stetig an, neue Ideen zu entwickeln. Vielleicht können wir so auch anderen Unternehmen Mut machen, dranzubleiben und die eigenen Ideen erfolgreich zu verfolgen.“

Im südbadischen Rust gelegen bildet das Europa-Park Erlebnis-Resort mit den sechs parkeigenen 4-Sterne (Superior) Hotels Deutschlands größtes zusammenhängendes Hotel-Resort, informiert der Park. Heute verantwortet der geschäftsführende Gesellschafter und Diplom Hotelier Thomas Mack das Hotel-Resort des Europa-Park Erlebnis-Resorts.