Innenminister Thomas Strobl hat Eugen Heizmann mit dem Bevölkerungsschutz-Ehrenzeichen ausgezeichnet. Das Bevölkerungsschutz-Ehrenzeichen ist eine Anerkennung für besondere Leistungen und Verdienste im Bevölkerungsschutz.

Zusammen mit dem früheren Sulzer Stadtbrandmeister erhielten 18 haupt- und ehrenamtliche Einsatzkräfte die limitierte Auszeichnung.

„Im Bevölkerungsschutz alles zu tun, damit die Menschen hierzulande in Sicherheit leben können, bedarf gesamtgesellschaftlicher Anstrengungen. In diesem Bestreben dürfen wir nicht nachlassen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es immer besser ist, auf den Ernstfall vorbereitet zu sein. Das ist und bleibt eine Daueraufgabe für uns alle“, so Strobl.

Zur Verleihung sind auch Sulz’ Bürgermeister Jens Keucher (links) und Marcus Gnirß, Abteilungskommandant Sulz und zweiter stellvertretender Gesamtkommandant (rechts) nach Heilbronn gereist. Foto: IM/Leif Piechowski

Dabei hätten die haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräfte, die das Bevölkerungsschutz-Ehrenzeichen verliehen bekommen, alle die vergangenen „Jahre und Jahrzehnte an verschiedensten Stellen Großes geleistet: Um den Schutz der Bevölkerung vor allen möglichen Katastrophen zu gewährleisten, waren sie da, wenn es galt, da zu sein“, erklärt der stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister bei der Verleihung des Bevölkerungsschutz-Ehrenzeichens in Heilbronn.

Eugen Heizmann, bis zum altersbedingten Ausscheiden aus dem aktiven Dienst 2023 Gesamtkommandant der Sulzer Feuerwehr, kann auf fünf Jahrzehnte Engagement verweisen, davon bereits seit jungen Jahren in verantwortlicher Position.

Bevölkerungsschutz-Ehrenzeichen

Zur Anerkennung und Würdigung von besonderen Verdiensten um den Bevölkerungsschutz stiftet der Innenminister des Landes Baden-Württemberg ein Bevölkerungsschutz-Ehrenzeichen. „Die Ehrung wird an Personen vergeben werden, die sich in besonderer Weise um den Bevölkerungsschutz verdient gemacht haben oder die besonders mutiges und entschlossenes Verhalten im Bevölkerungsschutzeinsatz gezeigt haben“, teilt das Ministerium mit.

Die Auszeichnung sei demnach „tragbar in Form einer Bandschnalle oder einer Anstecknadel“. Darüber hinaus erhielten die zu Ehrenden eine Urkunde und eine Medaille. Das Bevölkerungsschutz-Ehrenzeichen kann an Angehörige der zur Mitwirkung im Bevölkerungsschutz des Landes Baden-Württemberg anerkannten Hilfsorganisationen, der Feuerwehren und des Technischen Hilfswerks sowie an Personen, die keiner der genannten Organisationen und Einrichtungen angehören, sich aber gleichwohl um den Bevölkerungsschutz im Land verdient gemacht haben, verliehen werden.

Maximal 20 Verleihungen pro Jahr

Die jährlich vergebene Auszeichnung ist auf eine Zahl von 20 pro Jahr limitiert. Vorschläge für die Vergabe der Auszeichnung können von den Landesverbänden der im Bevölkerungsschutz des Landes Baden-Württemberg mitwirkenden Hilfsorganisationen, dem Landesfeuerwehrverband, den Katastrophenschutzbehörden und den Städten und Gemeinden eingereicht werden. Die Entscheidung über die Verleihung der Auszeichnung treffe der Innenminister.