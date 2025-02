Dazu gibt es einige Beispiele, wie die Wärme- und Stromversorgung sowie die Energieeffizienz, die in den Gebäuden des Landkreises stets optimiert werden.

Bad Dürrheim und der Schwarzwald-Baar-Kreis wurde jetzt erstmals für bereits umgesetzten Maßnahmen und die weiteren Planungen für den Klimaschutz mit dem European Energy Award ausgezeichnet.

Landrat Sven Hinterseh nahm gemeinsam mit Tobias Bacher, Geschäftsführer der regionalen Klimaschutz- und Energieagentur, Marcel Daubner, Klimaschutzmanager des Landratsamtes, und der Landtagsabgeordneten Martina Braun, die auch dem Kreistag angehört, die Zertifizierung im Historischen Kaufhaus in Freiburg entgegen.

Leitung hat Alisia Meisch

Für die Stadt Bad Dürrheim ist es ebenfalls die erste Auszeichnung mit dem European Energy Award. „Als Heilklimatischer Kneipp-Kurort mit Sole-Heilbad setzen wir uns aus Überzeugung für den Klima-, Arten- und Grundwasserschutz ein. Der European Energy Award begleitet uns auf diesem Weg und lässt unser klimaaktives Bad Dürrheim Früchte tragen“, so Bürgermeister Jonathan Berggötz. Das achtköpfige Energieteam unter der Leitung von Klimaschutzmanagerin Alisia Meisch hat innerhalb eines Jahres verschiedenste Maßnahmen umgesetzt und so bei der ersten Zertifizierung 50 Prozent erreicht.

„Ich freue mich sehr darüber, dass es uns gelungen ist, diese Auszeichnung zu erreichen. Seit mehreren Jahren haben wir uns auf den Weg gemacht, den Klimaschutz noch mehr in unserem Alltag zu berücksichtigen. Es sind kleine Maßnahmen aber auch große Konzepte und Investitionen, die wir umsetzen. So leisten wir unseren Beitrag, dem Klimawandel entgegenzuwirken. Ich bedanke mich bei allen, die sich an dem Zertifizierungsprozess beteiligt haben für ihr Engagement und freue mich über eine weitere gute Zusammenarbeit“, so Landrat Sven Hinterseh. Der Schwarzwald-Baar-Kreis nimmt seit 2022 am European Energy Award teil. Aktiv für den Klimaschutz ist der Landkreis durch verschiedene Projekte. Die Landkreisverwaltung erstellte ein Solardachkataster und installiert auf dieser Grundlage neue Photovoltaikanlagen auf den Dächern der kreiseigenen Liegenschaften. Insgesamt wurden so bereits sieben Anlagen mit einer Leistung von 284 Kilowatt-Peak umgesetzt.

Die Stadt verfolgt bereits seit 2020 die Richtlinie „Klimaaktives Bad Dürrheim“, die damals vom Gemeinderat einstimmig beschlossen wurde. Diese Richtlinie stellt ein klares Bekenntnis für den Klimaschutz und zusätzliche Klimaschutzbemühungen dar, um einen kommunalen Beitrag zur Umsetzung des Pariser Klima-Abkommens zu leisten.

Bad Dürrheim ist Mitgliedsstadt im Klima-Bündnis und achtet bei der Sanierung und dem Neubau von städtischen Gebäuden auf hohe Energieeffizienz und umweltschonende Energieversorgung. Außerdem wurden und werden bereits viele Projekte zum Thema Klimaschutz umgesetzt.

Ein gesamtstädtisches Ziel

Ob PV-Anlagen, Nutzersensibilisierung, die kommunale Wärmeplanung, der Ausbau der E-Ladeinfrastruktur oder Projekte wie die Energiekarawane – jede Maßnahme ist ein Schritt auf dem Weg zur Klimaneutralität bis spätestens 2040, sowohl in der Stadtverwaltung als auch als gesamte Stadt. Eines der Ziele als aktive Klimaschutz-Kommune ist für Bad Dürrheim, dass jeder Einzelne klimaaktive Denkmuster entwickelt und diese in den Alltag integriert.