Albstadt-Tailfingen/-Ebingen - Sara Muhic stammt aus Bihac im Norden von Bosnien und kam 2018 mit ihren Eltern nach Deutschland – da war sie 13 und konnte gerade mal "Bitte", "Danke" und "Tschüss" auf Deutsch sagen. Im Schuljahr 2018/19 besuchte sie die Vorbereitungsklasse an der Onstmettinger Schillerschule, im Folgejahr wechselte sie in die reguläre Klasse neun und noch einmal zwei Jahre später, im Sommer 2021, hatte sie ihren Werkrealschulabschluss in der Tasche, und zwar mit der Gesamtnote 1,0. Seit anderthalb Jahren besucht sie das Internationale Wirtschaftsgymnasium an der Walther-Groz-Schule. Der Notendurchschnitt betrug nach dem ersten Jahr "nur" noch 1,8, aber damit kann Sara sehr gut leben.

Faire Bildungschancen für alle

Bei einer derartigen Kombination von Biografie und Schullaufbahn konnte es nicht ausbleiben, dass Klassenlehrerin Anika Reinauer irgendwann bei Sara anfragte, ob sie schon einmal etwas von "Talent im Land" alias "TiL" gehört habe.

"Talent im Land" ist ein Stipendium, das allen Schülern faire Bildungschancen bietet. Bis 2013 war es Schülern mit Migrationshintergrund vorbehalten, eine Beschränkung, die mittlerweile aufgehoben ist – indes hatten ihn bisher so gut wie alle Albstädter Stipendiatinnen. Sara Muhic ließ sich das Prinzip erklären, sagte "Ich probier’s" und füllte den Online-Fragebogen aus.

Interesse für BWL und das DRK

Der ersten Bewerbungsrunde folgte eine zweite, in der ein Lebenslauf mit Angaben zur Person, Schulnoten, Interessen, Freizeitbeschäftigungen und etwaigem sozialem Engagement verlangt wurde. Nein, Sara spielt kein Instrument und auch nicht Volleyball im Verein; ihre Interessen liegen recht eindeutig in einem Bereich, der ihr beträchtliche berufliche Möglichkeiten eröffnen dürfte: Betriebswirtschaftslehre und Finanzmathematik – nach Nachwuchsleuten wie ihr schlecken sie die Finanzer der Unternehmen die Finger.

All das machte Eindruck auf die Adressaten von Saras Bewerbung; dass sie außerdem ehrenamtlich im DRK tätig ist und während der Pandemie Papierarbeit im Testzentrum verrichtet hatte, war der Tupfen auf dem "i". Und so folgte Bewerbungsrunde drei, das persönliche Gespräch, in dem sie ebenfalls zu punkten wusste. Der Bewilligungsbescheid fürs Stipendium ließ nicht lange auf sich warten. An die 300 hatten sich beworben – Sara war eine von 54, die genommen wurden.

Stipendium wird in Bücher investiert

Das bedeutet zum einen 150 Euro im Monat, die Sara unter anderem in Bücher investieren will, und zwar nicht nur in betriebswirtschaftliche Fachliteratur, sondern auch und vor allem in Belletristik. Darüber hinaus bietet "Talent im Land" Horizonterweiterung in Gestalt von Workshops, Seminaren, Ausfahrten und einer Sommerakademie, dazu Studien- und Berufsorientierung – letztere will sich Sara nicht entgehen lassen. Auch oder vielleicht gerade, weil sie schon recht klare Vorstellungen davon hat, wo sie hin will.