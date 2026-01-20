Auszeichnung: Friedenspreis Dresden an polnische Frauenrechtsaktivistin

Seit 2016 mobilisiert Klementyna Suchanow für Frauenrechte in Polen – und wurde selbst zur Zielscheibe. Dafür erhält sie eine Auszeichnung aus dem Nachbarland.
Dresden (dpa/sn) - Der Friedenspreis Dresden geht in diesem Jahr an die polnische Frauenrechtsaktivistin Klementyna Suchanow. Man würdige damit das Engagement der Schriftstellerin und Journalistin für Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und Frieden, teilte die Initiative Friedenspreis mit. Sie verbinde dabei ihre osteuropäische Perspektive auf das Wiedererstarken autoritärer Strukturen mit dem Thema Frauenrechte aus geopolitischer Sicht.