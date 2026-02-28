Auszeichnung folgt: Malsburg-Marzell hat die höchste Glasfaseranschlussquote im Land

1 Malsburg-Marzell hat die höchste Glasfaseranschlussquote in Baden-Württemberg (Symbolfoto). Foto: Sina Schuldt/dpa Der Gemeinderat Malsburg-Marzell hat einer Satzungsänderung des Zweckverbands Breitbandversorgung zugestimmt. Dabei ging es um die Wärmewende. Und es gab Neuigkeiten.







Link kopiert



Viele Gemeinden im Landkreis haben sich bereits damit befasst, nun stimmte auch Malsburg-Marzells Gemeinderat der Satzungsänderung des Zweckverbands Breitbandversorgung Landkreis Lörrach zu. Der Zweckverband soll künftig die im Rahmen des Glasfaserausbaus erworbenen Kernkompetenzen und Fähigkeiten zur Unterstützung der netzgebundenen Wärmewende nutzen. Dafür soll eine Tochtergesellschaft gegründet werden.