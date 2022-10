1 Die besten Auszubildenden des Landkreises Rottweil, ausgezeichnet von IHK-Präsidentin Birgit Hakenjos, IHK-Geschäftsbereichsleiter Wolf-Dieter Bauer und Villingen-Schwenningens Bürgermeister Detlev Bührer (von rechts). Foto: IHK

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg hat in einer Feierstunde die 134 besten Auszubildenden, darunter viele aus dem Kreis Rottweil, gewürdigt.















Link kopiert

Kreis Rottweil - Außerdem hat sie die 38 besten Absolventen einer Weiterbildung bei der IHK und der Beruflichen Bildungsstätte Tuttlingen (BBT) ausgezeichnet.

"Wir sind stolz auf Sie und auf Ihre Prüfung. Und Sie können stolz auf sich selbst sein. Das möchten wir ausdrücklich würdigen", sagte IHK-Präsidentin Birgit Hakenjos an die erfolgreichen Auszubildenden gewandt. Sie sei froh, dass nach zwei coronabedingten Online-Veranstaltungen nun wieder eine Präsenzveranstaltung möglich war. "Sie alle zählen nun zum besten Fachkräftenachwuchs unserer Region – mit besten beruflichen Perspektiven. Ihre Fähigkeiten und Talente werden in unseren Unternehmen gebraucht. Das kann ich versichern."

Dasselbe gelte auch für die Absolventen einer beruflichen Weiterbildung bei der IHK Akademie und bei der Beruflichen Bildungsstätte Tuttlingen, die ebenfalls verabschiedet wurden. Sie hätten teilweise parallel zu ihrer Arbeit im Betrieb eine Weiterbildung absolviert und in dieser Phase viel Durchhaltevermögen und Disziplin bewiesen.

Lebenslanges Lernen wird immer wichtiger

"Die Weiter-Bildung wird immer wichtiger. Lebenslanges Lernen ist das Schlagwort. Nur mit dem nötigen Fachwissen wird man es schaffen, dauerhaft im Berufsleben erfolgreich zu sein", mahnte die IHK-Präsidentin an. "Der Weg der Ausbildung endet nicht mit dem Facharbeiterzeugnis. Unsere IHK Akademie, unsere Berufliche Bildungsstätte in Tuttlingen und andere Bildungsträger ermöglichen Ihnen viel mehr. Neben den bewährten Lehrgängen der höheren Berufsbildung wie dem Fachwirt, Meister oder Betriebswirt gibt es bei der IHK ein praxisnahes Bachelor-Studium, das Garant ist für den beruflichen Aufstieg", so Birgit Hakenjos.

Dank an Betriebe, Schulen und Landkreise

Besonders dankte sie den ausbildenden Betrieben, den Berufsschulen, den Landkreisen als Träger der Schulen und den ehrenamtlichen Prüfern, die sich mit großem persönlichem Einsatz immer wieder für den beruflichen Nachwuchs einsetzten. Die IHK-Präsidentin zollte den Ausbildungsbetrieben der Region ein besonderes Lob. "Wer ausbildet, leistet einen entscheidenden Beitrag zur Zukunft unserer Region. Und das tun Sie", so die IHK-Präsidentin.

INFO

Die von der IHK ausgezeichneten besten Azubis im Kreis Rottweil sind:

Martina Scarcia, Kauffrau im Einzelhandel, Aldi SE & Co. Kommanditgesellschaft, Zimmern ob Rottweil, Alica Schmieder, Kauffrau im Einzelhandel, Aldi SE & Co. Kommanditgesellschaft, Oberndorf am Neckar, Alina Steinke, Kauffrau im Einzelhandel, Aldi SE & Co. Kommanditgesellschaft, Oberndorf am Neckar, Jennifer David, Kauffrau für Büromanagement, B.I.V. GmbH, Bauträger, Initiator, Vertriebsgesellschaft, Rottweil, Steffi Schuler, Industriekauffrau, BDT ProLog GmbH, Rottweil, Jonas Bihl, Kaufmann im Groß- und Außenhandel, Bucher Stahlhandel GmbH, Zimmern ob Rottweil, Felix Heizmann, Zerspanungsmechaniker, Grieshaber GmbH & Co. KG, Schiltach, Jonas Feurer, Technischer Produktdesigner, Hansgrohe SE, Schiltach, Leon Herbrand, Mechatroniker, Hansgrohe SE, Schiltach, Lena Kinast, Industriekauffrau, Hansgrohe SE, Schiltach, Patricia Mach, Industriekauffrau, Hansgrohe SE, Schiltach, Dilara Nacar, Industriekauffrau, Hansgrohe SE, Schiltach, Elena Rißler, Industriekauffrau, Hansgrohe SE, Schiltach, Sophia Fuchs, Kauffrau für Büromanagement, hauser.reisen GmbH, Rottweil, Jonas Doll, Industriemechaniker, Heckler & Koch GmbH, Oberndorf am Neckar, Anna Grießhaber, Mediengestalterin Digital und Print, hitcom GmbH, Dunningen, Tim Bauer, Mechatroniker, HK-Präzisionstechnik Gesellschaft mitbeschränkter Haftung, Oberndorf am Neckar, Florian Lehmann, Mechatroniker, HK-Präzisionstechnik Gesellschaft mitbeschränkter Haftung, Oberndorf am Neckar, Raluca Costandel, Werkzeugmechanikerin, Hugo Kern und Liebers GmbH & Co. KG Platinen- und Federnfabrik, Schramberg, Lukas Rebmann, Industriemechaniker, Hugo Kern und Liebers GmbH & Co. KG Platinen- und Federnfabrik, Schramberg, Alexander Mantau, Werkzeugmechaniker, Josef Hafner GmbH & Co KG Stanz- und Umformtechnik, Wellendingen, Ivan Gabriel Pavic, Werkzeugmechaniker, Josef Hafner GmbH & Co KG Stanz- und Umformtechnik, Wellendingen, Michael Schaffner, Kaufmann im Einzelhandel, JYSK SE, Schramberg, Irina Winter, Verkäuferin, KiK Textilien und Non-Food GmbH, Rottweil, Michael Bast, Industriemechaniker, MAHLE GmbH, Rottweil, Felix Mertsch, Industriemechaniker, MAHLE GmbH, Rottweil, Sarah Kramer, Kauffrau für Büromanagement, Müller Reisen GmbH, Bösingen, Doreen Schlenker, Industriekauffrau, Schneider Schreibgeräte GmbH, Schramberg, Andreas Wälde, Mechatroniker, Schneider Schreibgeräte GmbH, Schramberg, Lukas Bühler, Industriemechaniker, Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH, Schramberg, Marco Höfler, Industriemechaniker, Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH, Schramberg, Lennart Konrad, Mechatroniker, Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH, Schramberg, Dominik Mauch, Mechatroniker, Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH, Schramberg, Daniel Weber, Mechatroniker, Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH, Schramberg, Lea Schmid, Industriekauffrau, Schweizer Electronic, Schramberg, David Gitschier, Industriemechaniker, TRUMPF Laser GmbH, Schramberg, Leonie Heilmann, Industriekauffrau, TRUMPF Laser GmbH, Schramberg, Benjamin Hiener, Elektroniker für Geräte und Systeme, TRUMPF Laser GmbH, Schramberg, Marius Hörr, Mechatroniker, TRUMPF Laser GmbH, Schramberg, Jonas Kieninger, Elektroniker für Geräte und Systeme, TRUMPF Laser GmbH, Schramberg, Daniel King, Elektroniker für Geräte und Systeme, TRUMPF Laser GmbH, Schramberg, Daniel Pfaff, Mechatroniker, TRUMPF Laser GmbH, Schramberg, Dennis Wezel, Mechatroniker, TRUMPF Laser GmbH, Schramberg, Chris Robin Armbruster, Elektroniker für Geräte und Systeme, VEGA Grieshaber KG., Schiltach, Simon Jilg, Elektroniker für Geräte und Systeme, VEGA Grieshaber KG., Schiltach, Melina Musch, Industriekauffrau, VEGA Grieshaber KG., Schiltach, Noah Paulat, Elektroniker für Geräte und Systeme, VEGA Grieshaber KG., Schiltach, Dennis Uhl, Elektroniker für Geräte und Systeme, VEGA Grieshaber KG., Schiltach