Auszeichnung der Handwerkskammer: Alpirsbacher ist Lehrling des Monats August

Lorenz Engisch, Lehrling bei der Elektrogesellschaft Werner Maier mbH in Alpirsbach, wurde von der Handwerkskammer geehrt.
Die Handwerkskammer Reutlingen hat Lorenz Engisch aus Alpirsbach zum Lehrling des Monats August ausgezeichnet. Der 22-Jährige absolviert seine Ausbildung zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik bei der Elektrogesellschaft Werner Maier mbH in Alpirsbach. Seit seinem Ausbildungsbeginn beeindrucke er durch exzellente Leistungen, außergewöhnliches Engagement und eine bemerkenswerte persönliche wie fachliche Entwicklung, schreibt die Handwerkskammer in einer Pressemitteilung.