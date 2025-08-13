Auszeichnung der Handwerkskammer: Alpirsbacher ist Lehrling des Monats August

Lorenz Engisch, Lehrling bei der Elektrogesellschaft Werner Maier mbH in Alpirsbach, wurde von der Handwerkskammer geehrt.

Die Handwerkskammer Reutlingen hat Lorenz Engisch aus Alpirsbach zum Lehrling des Monats August ausgezeichnet. Der 22-Jährige absolviert seine Ausbildung zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik bei der Elektrogesellschaft Werner Maier mbH in Alpirsbach. Seit seinem Ausbildungsbeginn beeindrucke er durch exzellente Leistungen, außergewöhnliches Engagement und eine bemerkenswerte persönliche wie fachliche Entwicklung, schreibt die Handwerkskammer in einer Pressemitteilung.

Mit dem Abitur in der Tasche startete Engisch seine Ausbildung. Er habe früh besonderen Ehrgeiz bewiesen: Die reguläre Ausbildungszeit von dreieinhalb Jahren verkürzte er aufgrund seines Abiturs zunächst auf zweieinhalb Jahre – und aufgrund konstant hervorragender Leistungen, wie es weiter heißt, wird er seine Lehre Ende August sogar nach nur 24 Monaten abschließen.

Praktikum in Irland

„Lorenz ist ein echtes Ausnahmetalent. Er arbeitet selbstständig, übernimmt Verantwortung und wird von Kollegen und Ausbildern gleichermaßen geschätzt“, wird Geschäftsführer Utz Schneider in der Mitteilung zitiert.

Ein Höhepunkt seiner Ausbildung war ein vierwöchiges Auslandspraktikum in Irland im Frühjahr 2024. Dort habe Engisch nicht nur fachliche Erfahrungen in einem internationalen Umfeld gesammelt, sondern auch seine Englischkenntnisse vertieft und Offenheit für andere Kulturen bewiesen. Für sein Engagement wurde er für den euRobi-Stifterpreis der Europäischen Bewegung Baden-Württemberg nominiert – eine Auszeichnung für Auszubildende, die sich in besonderer Weise für den europäischen Gedanken einsetzen.

Kühlen Kopf bewahren

Auch im betrieblichen Alltag überzeuge der junge Mann mit Teamgeist, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein. Er übernehme anspruchsvolle Aufgaben eigenständig und trage so maßgeblich zum Erfolg seines Teams bei. Seine Kollegen schätzen besonders seine Hilfsbereitschaft, wie es heißt, und die Fähigkeit, auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren.

Seine Ausbildung beschreibt Engisch als vielseitig und spannend: „Die Arbeit mit moderner Technik und der direkte Kontakt zu Kunden machen meinen Beruf abwechslungsreich. Besonders gefällt mir, dass ich meine theoretischen Kenntnisse direkt in der Praxis anwenden kann und immer wieder Neues dazulerne.“

Wie es nach der Ausbildung für den 22-Jährigen weitergeht, ist noch offen. Eine Weiterbildung stehe auf jeden Fall auf seiner Liste – und langfristig der Meister. Was allerdings für ihn klar sei: dass er auf jeden Fall im Handwerk bleiben möchte. „Ein Studium oder eine Tätigkeit in der Industrie kommt für mich nicht infrage. Ich liebe es, mit meinen Händen und meiner Kraft etwas zu bewirken, etwas aufzubauen“, sagt der Auszubildende.

Vorbildfunktion für andere Auszubildende

Mit der Auszeichnung Lehrling des Monats würdige die Handwerkskammer Reutlingen nicht nur Engischs herausragende Leistungen im Betrieb und in der Berufsschule, sondern auch seine Vorbildfunktion für andere Auszubildende, heißt es in der Mitteilung.

Die Elektrogesellschaft Werner Maier mbH beschäftigt am Standort Alpirsbach zahlreiche Fachkräfte und Auszubildende und setzt auf eine praxisnahe, zukunftsorientierte Ausbildung. „Wir sind stolz auf Lorenz und überzeugt, dass er ein Gewinn für das Handwerk und die gesamte Region ist“, so Geschäftsführer Schneider.