Auszeichnung bei Versammlung: Feuerwehr Sigmarswangen glänzt als Gastgeber im Kreis Rottweil

Bei der Verbandsversammlung des Kreisfeuerwehrverbands Rottweil sorgte die Einsatzabteilung Sigmarswangen für einen emotionalen Moment.

Von der Parkplatzeinweisung über eine kurzfristige Straßensperrung vor dem Bürgerzentrum für die beeindruckende Ausstellung von Feuerwehrfahrzeugen aus dem Landkreis bis zur Versorgung mit Speis und Trank erwies sich die Einsatzabteilung Sigmarswangen von der Freiwilligen Feuerwehr Sulz bei der Verbandsversammlung des Kreisfeuerwehrverbands Rottweil als exzellenter Gastgeber. Völlig überrascht reagierte der ahnungslose Abteilungskommandant Lothar Steinwand, als er beim Tagesordnungspunkt „Ehrung“ vom Verbandsvorsitzenden Jürgen Eberhardt nach vorne gebeten wurde.

Mit dem Konrad-Adenauer-Zitat „Ehrungen, das ist, wenn die Gerechtigkeit ihren guten Tag hat" leitete Eberhardt seine Laudatio auf einen verdienten Feuerwehrmann ein, der die Kameradschaft der Einsatzabteilung Sigmarswangen in besonderem Maße unterstütze und bereits seit 15 Jahren als Abteilungskommandant Verantwortung trägt. Mit Teamgeist und beispielhaftem Engagement weit über das normale Maß hinaus erfülle er eine Vorbildfunktion besonders auch für die jungen Kameraden, lobte Eberhardt. In Dankbarkeit für seine Verdienste wurde Lothar Steinwand unter stehendem Applaus der Versammlung mit der Ehrenmedaille Dank und Anerkennung in Silber samt Urkunde ausgezeichnet.

Humor und kräftige Stimme

Mit den Worten „Danke! Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll“, kehrte der überrumpelte und sichtlich bewegte Feuerwehrmann rasch zu seinen organisatorischen Aufgaben zurück. Doch auch er hatte zum Abschluss noch eine Überraschung für die Anwesenden in petto: den klangvollen zweiten Auftritt des 2025 gegründeten Sigmarswangener Feuerwehrchors, der mit viel Humor und kräftigen Stimmen die zupackenden Eigenschaften, das Feuer und Temperament der Feuerwehrleute besang und dafür viel Beifall erntete.