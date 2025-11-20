Auszeichnung bei Versammlung: Feuerwehr Sigmarswangen glänzt als Gastgeber im Kreis Rottweil

Bei der Verbandsversammlung des Kreisfeuerwehrverbands Rottweil sorgte die Einsatzabteilung Sigmarswangen für einen emotionalen Moment.
Von der Parkplatzeinweisung über eine kurzfristige Straßensperrung vor dem Bürgerzentrum für die beeindruckende Ausstellung von Feuerwehrfahrzeugen aus dem Landkreis bis zur Versorgung mit Speis und Trank erwies sich die Einsatzabteilung Sigmarswangen von der Freiwilligen Feuerwehr Sulz bei der Verbandsversammlung des Kreisfeuerwehrverbands Rottweil als exzellenter Gastgeber. Völlig überrascht reagierte der ahnungslose Abteilungskommandant Lothar Steinwand, als er beim Tagesordnungspunkt „Ehrung“ vom Verbandsvorsitzenden Jürgen Eberhardt nach vorne gebeten wurde.