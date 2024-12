Auszeichnung basiert auf Tripadvisor-Bewertungen: Die Genussreise „Eatrenalin“ des Europa-Park gewinnt Travellers’ Choice Award

1 Das Restaurant „Eatrenalin“ hat den Travellers ’ Choice Award 2024 erhalten. Foto:

Das futuristische Gastronomie-Erlebnis wurde von Tripadvisor mit dem Travellers’ Choice Award 2024 ausgezeichnet.









Die Genussreise vereint laut einer Mittelung des Parks Gastronomie auf höchstem Niveau mit moderner Medientechnik, um eine völlig neue Fine Dining Experience zu schaffen. Die Gäste erleben ein Acht-Gänge-Menü, das alle Sinne ansprechen soll. So wird in der Genusswelt „Ocean“ in Form einer argentinischen roten Garnele mit Mango sowie Tobiko Sinnliches aus den Tiefen des Meeres serviert.