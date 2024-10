Konzert in Klosterreichenbach Diese Bands stehen bei „Rock im Tal“ auf der Bühne

Bei „Rock im Tal“ am Samstag, 19. Oktober, präsentieren sich mit „If It Itches“, „Crekko“ und „S.H.S.M.“ drei lokale Bands an einem Abend in der Reichenbachhalle in Klosterreichenbach. Der Vorverkauf für die Veranstaltung läuft bereits.