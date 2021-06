1 Zum vierten Mal als bestes Krankenhaus ausgezeichnet: die Acura-Kliniken Albstadt Foto: Merk

Das Frankfurter F.A.Z-Institut und das Hamburger Institut für Management- und Wirtschaftsförderung (IMWF) haben die Acura-Kliniken Albstadt abermals als "Bestes Krankenhaus" ausgezeichnet.

Albstadt - Zum vierten Mal wurde der titel "Bestes Krankenhaus" von den beiden Instituten vergeben. Unter Berücksichtigung verschiedenster Aspekte wurden 2021 über 2200 Krankenhäuser in Deutschland bewertet, wie die Acura-Kliniken in einer Pressemitteilung bekannt geben. Dabei wurden auf Daten aus den Qualitätsberichten der Krankenhäuser zugegriffen und zusätzlich die Aussagen von Patienten in Bewertungsportalen erfasst.

Wie sieht das Prozedere im Detail aus? Aus den Qualitätsberichten werden zur Bewertung vier Kennzahlen entnommen: medizinische und pflegerische Versorgung, Hygiene- und Beschwerdemanagement sowie das nicht-medizinische Leistungsangebot der Krankenhäuser.

Die emotionale Bewertung der Patienten ist ein wichtiger Bestandteil der Auszeichnung. Denn: Empfehlungen von Behandelten locken weitere Patienten an. Neben der Empfehlung des Arztes werden die Informationen auch über die Bewertungsportale eingeholt.

Im Ranking weisen die Institute ausschließlich Krankenhäuser aus, die mindestens 75 der möglichen 100 Punkten erreicht haben. Im Fachbereich Orthopädie wurden die Acura-Kliniken Albstadt ausgezeichnet.

"Wir freuen uns über die Auszeichnung und danken unseren Mitarbeiter für ihre engagierte Arbeit. Unseren Patienten zeigt diese Bewertung, dass sie das richtige Krankenhaus gewählt haben", freut sich Chris Behrens, Geschäftsführer der Acura-Kliniken Albstadt.

Als orthopädisches Fachkrankenhaus bietet die Klinik in Truchtelfingen orthopädische Akut-Behandlung und Rehabilitation in einem Haus. Zu den Schwerpunkten zählen Endoprothetik, Wirbelsäulenchirurgie sowie Schulter- und Ellenbogenchirurgie. Mit Moderner Medizin und individueller Betreuung, ergänzt um die stationären multimodalen Schmerztherapien und die ambulanten und stationären Rehabilitationen, bieten die Acura-Kliniken Albstadt eine Rundumversorgung unter einem Dach.