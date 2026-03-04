Auswirkungen des Irankriegs: Benzin „bewegt die Menschen“ - das sagen Tankstellenbetreiber in Bisingen

Hohe Spritpreise gibt es derzeit wegen des Kriegs im Iran. Preisschwankungen gab es aber auch in der Vergangenheit, weiß Sven Pflumm, Tankstellenbetreiber aus Bisingen.
Die USA und Israel bombardieren den Iran aus der Luft, und das Mullah-Regime bedroht die Straße von Hormus am Persischen Golf. Gut ein Fünftel der weltweiten Öllieferungen werden durch diese Meerenge verschifft, zwar in der Hauptsache nicht nach Europa, aber die Märkte reagieren auf die geänderte Lage sensibel. Das zeigt sich auch an den Zapfsäulen im Zollernalbkreis.