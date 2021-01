Auswirkungen der Corona-Maßnahmen Gechinger Einzelhändlerin steht mit Rücken zur Wand

Ware geht ein und muss bezahlt werden

Die Gechingerin kritisiert die fehlende staatliche Unterstützung für Geschäftsleute ihrer Branche und dass das Antragsverfahren sehr kompliziert sei: Die meisten Gastronomen und Hoteliers bekommen mit den November- und Dezemberhilfen staatliche Zuschüsse in Höhe von 75 Prozent ihres Umsatzes aus dem Vorjahr im November beziehungsweise Dezember 2019, der Einzelhandel hingegen mit der Über­brückungshilfe III, die von Januar an gilt, nur die Fixkosten erstattet. "Ich habe verbindliche Lieferverträge, der Warenfluss bleibt und die Ware muss sofort bezahlt werden. Man kann da nicht einfach stornieren."

"Ich will im Moment kein Politiker sein. Es wird mit viel zu groben Rastern gearbeitet, es braucht aber andere Lösungsvorschläge und man muss in die Tiefe denken", so Erbele, die betont: "Wir werden die Vielfalt an Geschäften verlieren". Sie und viele Berufskollegen hätten ein Berufsverbot erteilt bekommen, "durch das die Politik Amazon und Co. unterstützt". Das trage wiederum auch dazu bei, "dass wir das kritische Denken verlernen" und man sich mit Billigware großer Modeketten zufrieden gebe anstatt langlebige Bekleidung zu kaufen.

Persönlicher Geschmack geht verloren

"Die Großen bauen ein Monopol auf und diktieren die Preise", die Qualität der Ware habe man da nicht mehr in der Hand. Die Leute seien sich darüber nicht im Klaren. "Der eigentliche persönliche Geschmack geht verloren", sagt die Einzelhändlerin. Man gehe bei dieser Art von Einkauf Kompromisse ein und lege sich Stücke zu, die einem eigentlich gar nicht richtig gefallen. "Im Laden vor Ort ist das nicht so, man wird beraten und kommt dort viel eher zu seinen Lieblingsstücken", bricht Erbele eine Lanze für ihre Branche.

Genau mit dieser Philosophie –­ einem Sortiment hochwertiger, langlebiger, umweltzertifiziertes Labels und individueller Beratung – hat sich Erbele über Jahre hinweg einen Namen gemacht. Vor zehn Jahren hat sie ihr jetziges Geschäft unterhalb des Gechinger Rathauses eröffnet. In einem Radius von 30 Kilometer um die Gäugemeinde kommen die Kunden zu Kokois, "zwei Mal im Jahr sogar Stammkunden aus Berlin", sagt Erbele, weitere aus Tübingen, Herrenberg, Stuttgart oder Ludwigsburg.

Ans Aufgeben denkt sie nicht. Einigermaßen über Wasser hält sie sich mit "Click and collect", zum Teil wird Ware auch direkt geliefert oder zugeschickt. Derweil macht sich die Gechingerin für die Kampagne "Wir machen auf_merksam" stark, die den Fokus auf die prekäre Lage der Einzelhändler richtet. Start war am 13. Januar in der Prenzlauer Innenstadt. Mit der bundesweiten Aktion fordern Einzelhändler die Wiederöffnung des geschlossenen lokalen Einzelhandels.

Sie möchten auf die existenzgefährdende Situation durch den Lockdown aufmerksam machen. 65 Prozent des stationären Einzelhandels sind nach Angaben der Initiatoren durch die Pandemie-Maßnahmen unmittelbar betroffen. "Wir kleinen Läden können das, wird schaffen es durch die Krise –­ wenn man uns lässt", versichert Erbele.