Auswilderung: Flamingo vom Titisee an Schweizer Grenze freigelassen

Für den Flamingo wurde ein neues Zuhause gesucht. Ein Umzug in die Schweiz kam nicht zustande. Findet das Tier nun zu Artgenossen im Nachbarland?
Der im Titisee im Schwarzwald entdeckte Flamingo lebt wieder in der Natur: Er wurde im äußersten Süden des Landes nahe der Schweizer Grenze freigelassen. Man hoffe, dass der Flamingo nun zum Klingnauer Stausee in der Schweiz fliegen werde, teilte ein Sprecher des Freiburger Regierungspräsidiums auf Anfrage mit. An dem Gewässer im Kanton Aargau leben nach Schweizer Medienberichten rund 20 Flamingos.