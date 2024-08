Auswertung in Achdorf: Wasserkraftanlage könnte bald in die nächste Phase kommen

Wasserkraftanlage könnte bald in die nächste Phase kommen

Auswertung in Achdorf

1 Die Verwirklichung einer Wasserkraftanlage am Wutachwehr zwischen Achdorf und Aselfingen ist wieder realistischer geworden. Derzeit läuft ein Auswahlverfahren für mögliche Betreiber. Foto: Simon Bäurer

Das Wasserkraftwerk am Wutachwehr könnte bald einen festen Investor haben. Derzeit beschäftigt sich die Wertungskommisson mit der Auswertung der Ausschreibung. Danach kann das Projekt in die nächsten Phasen übergehen und realisiert werden.









Am Wutachwehr in Achdorf wird voraussichtlich doch noch ein Flusskraftwerk gebaut. Nachdem der Blumberger Gemeinderat mehrheitlich der Realisierung einer Wasserkraftanlage am Wutachwehr zugestimmt hatte, wurde im Februar eine Investorenausschreibung zum Bau und Betrieb der Anlage veröffentlicht. Im Herbst trifft der neue Gemeinderat weitergehende Entscheidungen zu dem viel diskutierten Thema.