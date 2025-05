Auswertung der Online-Befragung: So steht es um die Kinderbetreuung in Kappel-Grafenhausen

So steht es um die Kinderbetreuung in Kappel-Grafenhausen

Hauptamtsleiterin Ulrike Conrad stellte dem Rat die Ergebnisse der Elternbefragung zu den Kindertagesstätten vor. Mit der Umfrage sollte im Rahmen der vorgeschriebenen kommunalen Bedarfsplanung ermittelt werden, was in Sachen Kinderbetreuung auf die Gemeinde in den nächsten Jahren zukommt. Die fällige Bedarfsplanung will sich in Sachen Kita vor allem an Bedürfnissen der Kinder und ihren Familien orientieren, um daraus eine entsprechend bedarfsorientierte Angebotsstruktur zu entwickeln.