Ausweise in Enzklösterle: Passbilder von Kleinkindern – bitte nicht beim Passamt

Seit Anfang August ist ein digitales Passbild für Ausweis und Co. nötig. Beim Fotografieren der Jüngsten kommen im Passamt Enzklösterle allerdings Probleme auf.
Mit Kindern Passfotos machen ... Man kann sich vorstellen, was das für ein Prozess werden kann. Das Kind schaut nicht gerade in die Kamera, sitzt nicht lang genug still – und die biometrischen Bilder, die für Personalausweis und Co. so genau wie möglich sein sollen, werden verwackelt und ungenau. Im besten Fall bedarf es mehrerer Anläufe – oder aber die Lust der Kleinen schwindet völlig. Zu solchen Situationen scheint es auch im Passamt Enzklösterle gekommen zu sein, denn die Gemeinde bittet darum, Passbilder von kleinen Kindern nicht mehr in dem Amt, sondern anderswo anfertigen zu lassen.