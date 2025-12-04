Ausweichmanöver auf den Radweg: Auto soll Fußgänger in Freiburg angefahren haben

Ein Fußgänger soll in Freiburg von einem Autofahrer mitgeschliffen und dadurch verletzt worden sein.

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalles, der sich am Mittwoch, 3. Dezember, in der Ziegelhofstraße in Freiburg ereignet haben soll.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein bislang unbekannter Autofahrer gegen 17.30 Uhr von der Straße auf den Radweg ausgewichen sein, um einen auf der Fahrbahn liegengebliebenen Bus zu umfahren. Daraufhin soll es zu einem Wortwechsel zwischen dem Pkw-Fahrer und einem Fußgänger gekommen sein, welcher auf dem Radweg lief.

Fußgänger auf Motorhaube mitgeschleift

Der Pkw-Fahrer soll anschließend versucht haben, den Fußgänger mit seinem Fahrzeug wegzuschieben. Der Fußgänger hielt sich daraufhin an der Motorhaube des Pkw fest, woraufhin der Fahrer mit ihm auf der Haube ein kurzes Stück weiterfuhr.

Schließlich fiel der Fußgänger von der Motorhaube und stürzte in eine angrenzende Grasfläche. Er erlitt Schmerzen, wurde nach derzeitigem Kenntnisstand aber nicht schwerer verletzt.

Polizei sucht nach Zeugen

Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen grauen VW Golf handeln. Der Fahrer wird als etwa 35 bis 40 Jahre alt sowie mit grauen, lockigen Haaren beschrieben.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0761/8 82 31 00 zu melden. Insbesondere ein Lkw-Fahrer, der den Vorfall beobachtet haben soll, wird gebeten, sich dringend mit der Polizei in Verbindung zu setzen.