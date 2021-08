Leben abseits der Zivilisation am Gardasee

4 Kai Aufrecht und Lucie Pfeiffer auf ihrer kleinen Farm. Foto: Haug

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Das autarke Leben am Gardasee nimmt Formen an. Gleich zehn tierische Mitbewohner leisten den Wahlitalienern Kai Aufrecht aus Ostdorf und seine Lebensgefährtin Lucie Pfeiffer Gesellschaft. Anfang des Jahres ist das Paar in die Lombardei nach Tignale ausgewandert – nun berichten sie, wie es ihnen geht.

Balingen-Ostdorf/Tignale - Höhenangst sollte man nicht mitbringen, wenn man sich mit dem Auto auf den Weg zum abgelegenen Waldgrundstück von Kai Aufrecht und Lucie Pfeiffer begibt. Links geht es steil bergab, rechts steil bergauf, in der Mitte ein schmales, holpriges, in die Jahre gekommenes Serpentinensträßchen, das sich kilometerweit in das Gebirge schlängelt.

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen