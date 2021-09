1 Kai Sieb (weiß) ist gut in Form, sein Einsatz in Ehningen ist aber fraglich. Foto: Kraushaar

Mit dem Spiel am Mittwochabend gegen den TSV Ehningen startet der VfL Nagold in der Landesliga in eine Serie von vier Auswärtsspielen.

TSV Ehningen – VfL Nagold (Mittwoch, 19 Uhr). Erst am Samstag, 25. September, gegen den SSC Tübingen sind die Nagolder wieder im heimischen Reinhold-Fleckenstein-Stadion zu sehen.

Gleich der Auftakt der Auswärtstour hat es auf den Schalkwiesen aber in sich. Mit dem TSV Ehingen wartet auf die Nagolder eine Elf, die dem VfL schon im Vorjahr das Leben schwer gemacht hat und beim Saisonabbruch an der Spitze der Landesliga stand. Auch in der noch jungen Runde scheint das Team von Trainer Javier Klug wieder an diese Leistung anknüpfen zu können. Mit elf Punkten sind die Ehninger derzeit Fünfter.

Zähes Match zu erwarten

Wie im Vorjahr – als die Ehninger kaum etwas für ein attraktives Offensivspiel beitrugen – ist zu erwarten, dass der VfL wieder in ein zähes Match verwickelt werden wird. Die TSV-Elf ist, angeführt von Timo Paetzold, Gökhan Akyüz sowie Marcel und George Berberoglu, gespickt mit Routiniers. Auf den Schalkwiesen kommt es zudem zu einem Wiedersehen mit den ehemaligen Gechingern Bastian Bothner und Kevin Schuster, darüber hinaus zählen Yannick Bartmann und Metehan Kizilagil zu den Leistungsträgern. Aufpassen muss der VfL Nagold zudem auf Kevin Flaig, der eine sehr positive Entwicklung genommen hat.

Man darf jetzt schon gespannt sein, wie der Nagolder Coach Armin Redzepagic auf diese Situation reagieren wird. Nachdem Redzepagic schon gegen den SV Wittendorf mit einigen Änderungen in der Startelf die Fans überrascht hatte, dürfte in Ehningen die nächste Rotations-Variante fällig sein, vor allem, wenn es auf dem Kunstrasen gespielt werden sollte.

Der Versuch mit Luka Kravoscanec als zentraler Spitze brachte gegen den SV Wittendorf aber nicht den gewünschten Erfolg. Dessen Stärke liegt auf den Außenposition, wo sich mit Chris Wolfer, Perparim Halimi und Kai Sieb starke Konkurrenz aufgebaut hat. In der Abwehr hat sich mit Carlos Konz und Marco Quiskamp ein neues Duo gefunden. Wie wertvoll der Routinier und Sportliche Leiter für den VfL Nagold ist, hatte Quiskamp gegen die Wittendorfer wieder einmal unter Beweis gestellt.

Im Mittelfeld hatte neben den Antreibern Niklas Schäuffele und Lysander Skoda zuletzt noch eine Portion Kreativität gefehlt. Auch das war Redzepagic nicht entgangen. Die passende Lösung möchte er jedoch wie gewohnt noch für sich behalten. Johannes Fleischle, Walter Vegelin und Marsel Cicak, der sich mit der späten Führung gegen den SV Wittendorf ins Gespräch gebracht hatte, sind genau so wie David Weinhardt Kandidaten für einen Platz in der Startelf. Fehlen werden Elias Bürkle (Bänderiss) und Bubacarr ­Sanyang (Leiste). Hinter Burak Tastan, Berk Özhan und dem zuletzt formstarken Kai Sieb stehen noch Fragezeichen, Dominic Pedro ist im Urlaub.