Auswärtsstärke gegen Negativserie: SV Zimmern wartet seit zehn Jahren auf einen Sieg in Nehren

Zum Ende der englischen Woche trifft der SV Zimmern auf den starken SV Nehren. In der Fremde ist der SVZ seit acht Spielen unbesiegt, in Nehren gewann man letztmals vor zehn Jahren.

SV Nehren - SV Zimmern (Sonntag, 15 Uhr, letzte Saison: 1:1, 0:4). Ohne Verschnaufpause geht es für den SVZ in der englischen Woche nach dem überraschend deutlichen 4:1-Derbysieg am Mittwochabend gegen den SC 04 Tuttlingen nun zum Topspiel ins Steinlachtal: Zweiter gegen Dritter, mehr Spitzenspiel geht in der Landesliga Staffel 3 derzeit kaum.

Und kein anderes Duell der vergangenen zehn Jahr war immer so eng und spannend ausgeglichen umkämpft wie dieses Duell. SVZ-Trainer Marc Genter freut sich auf den Vergleich mit Nehren. „Unser Ziel ist es fußballerisch wieder besser aufzutreten“ – was den Zimmernern gegen Tuttlingen absolut gelungen ist. Und dies wird in eigenen Ballbesitzphasen gegen den SV Nehren umso wichtiger werden.

Nehren hat einen sehr eingespielten Kader

SVN-Trainer Pedro Keppler hat die mit Abstand eingespielteste Mannschaft der Liga. Die kleinen Zahnrädchen der vergangenen beiden Jahren greifen ineinander, Neuzugänge wie Torjäger Marvin Hamm, Burak Dursun oder Yannik Dorka erweiterten die Alternativen. Die ohnehin starke Offensive im Konterspiel und bei Standards mit ihrer Kopfball-Abschlussstärke hat erfahrene Leute wie Torhüter Michael Geiger, Kapitän Marco Binder, Benedikt Rammeiser oder Max Bauknecht hinter sich.

Spannend ist der statistische Vergleich beider Teams in den direkten Duellen der letzten Jahre. Seit 2015 gab es in zehn Jahren zwölf Duelle in der Landesliga. Die Bilanz ist ausgeglichen. Sechsmal gab es ein Remis, je drei Siege für beide Teams, darunter einen Auswärtssieg. Allerdings haben die Zimmerner in Nehren zuletzt im Dezember 2015 gewonnen (2:1). Die vergangenen drei Jahre gab es im Steinlachtal immer ein Unentschieden (1:1, 0:0, 1:1).

Seit insgesamt zwölf Spielen ohne Niederlage

Damit könnte die Genter-Elf dieses Mal sicherlich wieder leben. Immerhin ist der SVZ noch ungeschlagen (Nehren verlor zuletzt erstmals in Ergenzingen mit 1:4). Saisonübergeifend sind es auswärts acht unbesiegte Partien, insgesamt ist Zimmern nun sogar zwölf Spiele ohne eine Niederlage.

Personell fehlten zuletzt einige Akteure wie David Tamer, Jannik Thieringer, Deniz Demir, Leon Kücking, Tim Heinzelmann und Jason Davitian. Wobei Coach Genter in diesem Zusammenhang immer wieder betont: „Damit müssen wir leben, der Kader ist groß genug, hat viele Alternativen und jeder der spielt, hat das vollste Vertrauen.“