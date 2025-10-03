Auswärtsstärke gegen Negativserie: SV Zimmern wartet seit zehn Jahren auf einen Sieg in Nehren

Zum Ende der englischen Woche trifft der SV Zimmern auf den starken SV Nehren. In der Fremde ist der SVZ seit acht Spielen unbesiegt, in Nehren gewann man letztmals vor zehn Jahren.
SV Nehren - SV Zimmern (Sonntag, 15 Uhr, letzte Saison: 1:1, 0:4). Ohne Verschnaufpause geht es für den SVZ in der englischen Woche nach dem überraschend deutlichen 4:1-Derbysieg am Mittwochabend gegen den SC 04 Tuttlingen nun zum Topspiel ins Steinlachtal: Zweiter gegen Dritter, mehr Spitzenspiel geht in der Landesliga Staffel 3 derzeit kaum.