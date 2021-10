1 Kapitän Dragan Ovuka (links) und Frederick Bruno ärgern sich über jubelnde Kickers-Spieler. Foto: Marc Eich

­­­­­­­­­Nach dem 0:2 gegen Meisterschaftsfavorit Stuttgart geht es für die Nullachter am Samstag beim derzeit besten Oberliga-Heimteam aus Ravensburg weiter.















Link kopiert

Mittwochabend, es läuft die 64. Minute in der MS Technologie-Arena. Mustafa Ünal wechselt 1:0-Torschütze Mijo Tunjic aus, vier Zeigerumdrehungen zuvor hat der Kickers-Neu-Coach bereits Kevin Dicklhuber vom Feld genommen. Zusammen haben die beiden Offensivspieler in ihren Karrieren 30 Tore in der Dritten Liga, 74 Treffer in Regionalligen und 141 Tore in der Oberliga erzielt.

"Bei jedem anderen Oberliga-Team würden die Ersatzspieler der Kickers wohl in der Startelf stehen", stellt 08-Trainer Marcel Yahyaijan auch am Donnerstag noch einmal die große Qualität des Stuttgarter Kaders heraus. Dazu kommt auch die Quantität: 14 (!) Spieler saßen im Friedengrund auf der Kickers-Auswechselbank. "Das habe ich so auch noch nie erlebt. Ich denke, dass sie nach dem Trainerwechsel damit auch die Geschlossenheit unterstreichen wollten", hatte der Villinger Trainer dagegen nur sieben Optionen. Darunter war mit Patrick Peters ein noch angeschlagener Spieler. Während also die Kickers zum Beispiel mit David Braig einen weiteren gestandenen Regionalliga-Spieler aufs Feld beorderten, musste bei den Nullachtern in der Schlussphase Innenverteidiger Mauro Chiurazzi als "Sturmtank" agieren.

Kickers und Freiberg

Klar, dass auch Yahyaijan von einem in der "Summe" verdienten 2:0-Sieg der Kickers sprach. Allerdings trauerte der 08-Coach immer noch der 1:1-Ausgleichchance des zurückgekehrten Nedzad Plavci (30.) nach, der den Ball "nur hätte richtig treffen müssen". In der Folgeaktion hätte Schiedsrichter Timo Bugglin zudem auf den Punkt zeigen müssen. "Das hat auch Nedzad direkt nach dem Spiel noch einmal betont", so der 29-jährige Trainer, der vor allem von der spielerischen Klasse der Kickers in der ersten Halbzeit beeindruckt war. "Sie werden zusammen mit dem SGV Freiberg den Titel wohl unter sich ausmachen", sieht der Nullachter aber leichte Vorteile für den Sport- und Gesangverein ("Beide verfügen eben über professionelle Strukturen. Die Freiberger sind vorne vielleicht noch abgezockter").

Stärken und Schwächen

Apropos Offensive. Diese ist auch die Stärke des FV Ravensburg, dem Gegner der Nullachter am Samstag. "Wir müssen einen Weg finden, wie wir diese Angriffswucht in den Griff bekommen", weiß Marcel Yahyaijan, dass zumindest ein Punkt wichtig wäre, um die gute Ausgangslage, der FC 08 ist Tabellensechster, zu festigen.

Offensive und Defensive

Der FV Ravensburg meldete sich nach drei sieglosen Partien zuletzt mit dem 4:2 gegen Dorfmerkingen zurück. Dabei unterstrichen die Schützlinge von Steffen Wohlfarth ("Das wird gegen Villingen ein heißes Spiel, das wir unbedingt gewinnen wollen") ihre Stärke in der heimischen C-Team-Arena an der Brühlstraße 17. Kein Team hat in der Oberliga derzeit im eigenen Stadion mehr Punkte geholt. Das Ergebnis gegen Dorfmerkingen war übrigens durchaus symbolisch für viele Auftritte des Tabellenfünften. Vorne – 25 Saisontreffer in neun Spielen – läuft es, obwohl seit Wochen mit Daniel Schachtschneider der Torjäger – sieben Treffer in fünf Spielen – ausfällt. Der Stürmer könnte am Samstag nach einem Muskelfaserriss sein Comeback feiern. In der Defensive – der FVR kassierte bereits 16 Gegentreffer – machen es die Ravensburger den Gegnern oft zu einfach.

Comeback und Pause

Da passt es gut, dass 08-Angreifer Kamran Yahyaijan nach seiner Sperre wieder spielberechtigt ist. Offen ist weiter, ob Patrick Peters auflaufen kann. Für Stürmer Lhadji Badiane wird es in Ravensburg wohl noch nicht reichen. "Wir wollen da auch keinerlei Risiko eingehen", sagt Marcel Yahyaijan.