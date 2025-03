Auswärtsspiel des VfB Stuttgart: Kein Zug hält in Bochum – wie VfB-Fans zum Stadion kommen

1 Der Weg zum Ruhrstadion ist mit der Bahn Anfang April etwas komplizierter als sonst. Foto: imago/Hans Blossey

Baumaßnahmen am Bochumer Hauptbahnhof sorgen für eine erschwerte Anreise – und zu Ersatzverkehr mit Bussen bei der Partie Anfang April. Die Einzelheiten.









Link kopiert



Wenn der VfB Stuttgart am 5. April beim VfL Bochum gastiert, wird er von knapp 3000 Fans im ausverkauften Gästebereich unterstützt werden. Die An- und Abreise dürfte sich für den Anhang dabei aber etwas komplizierter als üblich gestalten – zumindest für jene, die auf die Bahn setzen. Der Grund: Am Bochumer Hauptbahnhof finden derzeit umfangreiche Baumaßnahmen statt, weshalb dort bis voraussichtlich Ende April kaum ein Zug des Nah- und Fernverkehrs hält.