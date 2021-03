15 Der VfB Stuttgart will dem FC Bayern wieder zusetzen – wie in der Hinrunde Silas Wamangituka (rechts) dem Abwehrspieler Jerome Boateng. Foto: Baumann

Spielerisch gereift verspürt der VfB Stuttgart große Vorfreude auf das Bundesligaspiel beim FC Bayern – aber ist die junge Mannschaft dem Stresstest an diesem Samstag in München schon gewachsen?

Stuttgart - Die Stimmung ist gut in der Kabine, denn der Flachs unter den Fußballprofis des VfB Stuttgart blüht. „Wie sie zueinander stehen, wie sie miteinander reden – das alles deutet schon auf eine große Vorfreude hin“, sagt Pellegrino Matarazzo vor der Bundesligabegegnung an diesem Samstag (15.30 Uhr) beim ruhmreichen FC Bayern. Doch der Chefcoach hat auch auf dem Übungsplatz Spuren des Stimmungshochs erkannt. Intensiv ging es während der Trainingswoche zu, „mit Tempo und auch einer gewissen Härte“, erzählt Matarazzo.

Der 43-Jährige hat ja ein feines Gespür für sein Team, weil er mit ausgefahrenen Sensibilitätsantennen arbeitet und sehr viel hineinhört in die Spieler. Und nach dem 2:0-Erfolg gegen die TSG Hoffenheim hat Matarazzo bemerkt, wie sich im Mannschaftskreis noch einmal etwas verändert hat. Eine Mischung aus der Erleichterung, den Klassenverbleib bereits gesichert zu haben, und der Lust auf weitere gute Spiele. „Der Sieg zuletzt hat Energie freigesetzt“, sagt Matarazzo.

Ein Stresstest der besonderen Art

Diese soll nun in München zum Tragen kommen. Ohne jedoch die Lage beim Tabellenführer unrealistisch einzuschätzen. „Wir wissen, dass unsere Siegchancen bei den Bayern gering sind, aber man spürt, dass die Jungs dennoch an ihre Chance glauben“, sagt der Trainer. Zumal Matarazzo davon überzeugt ist, dass sich die Titelsammler um den Bayern-Coach Hansi Flick „für den Saisonendspurt straffen“.

Die Stars von der Isar werden demnach nicht nachlässig agieren – wie im Mai 2018, als der VfB am letzten Spieltag mit 4:1 gegen den feststehenden Meister gewann. Für die Gäste vom Neckar wird es vielmehr ein Stresstest der besonderen Art. Diesen bestanden die Stuttgarter in der Hinrunde trotz des 1:3, weil sie den FC Bayern am Rande einer Niederlage hatten. Ähnlich soll es wieder laufen, nachdem der VfB mit einer Reihe von Spielern bereits am Freitag nach München gefahren ist, die dort noch nie angetreten sind.

„Wir wollen Vollgas geben“, sagt Matarazzo, der die Begegnung auch dafür hernehmen will, um zu sehen, wo das junge Team steht. Zuletzt zeigte es sich gegen die Hoffenheimer gereift. Denn immer öfter übersteht es kritische Phasen innerhalb einer Partie durch Geschlossenheit.

Dennoch bleibt vieles im Stuttgarter Spiel eine Frage der Balance – zum Beispiel hält der Trainer „Verschnaufpausen“ mit längeren Ballpassagen für nötig, um das Geschehen zu kontrollieren. Verfällt seine Elf aber in „Passivität“ , kritisiert Matarazzo diesen Spannungsabfall. Doch in München sollte es bei den eigenen Angriffen ohnehin ruckzuck gehen, wenn der VfB positiv gestimmt zurückkehren will.

