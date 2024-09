Auswärtspleite für den HBW: Flohr-Team kassiert Dämpfer

1 Balingens Spielmacher Elias Huber (am Ball) will an Niklas Theiß vorbei. Foto: /Eibner-Pressefoto/Florian Wiegan

Handball-Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten hat beim Gastspiel in Hüttenberg lange Zeit die Nase vorn, zieht beim kampfstarken Underdog aber mit 28:28 den Kürzeren.









Mit dem Anspruch das Auswärtsspiel beim TV Hüttenberg zu gewinnen war der HBW Balingen-Weilstetten am Samstag nach Mittelhessen gereist – diesem Anspruch ist der Erstliga-Absteiger nicht gerecht geworden. Zwölf Minuten vor dem Ende führte der HBW vor 1020 Zuschauern im Sportzentrum Hüttenberg noch mit nach Treffern in Überzahl von Elias Huber und Sascha Pfattheicher noch mit 25:23, doch dann rückte das Momentum auf die Seite der Gastgeber, die schon zuvor mehrere Mal drauf und dran waren, die Führung an sich zu reißen. In der Schlussphase war es dann soweit, weil sich die „Gallier“das Leben selbst schwer machten.