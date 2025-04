Auswärts gegen Elzach-Yach: Warum der SC Lahr eine „heiße Nummer“ erwartet

1 Das Auswärtsspiel gegen Elzach-Yach soll besser laufen als das Hinspiel. Damals mussten die Kicker von der Dammenmühle eine klare 1:4-Niederlage verkraften. Foto: Künstle

Es läuft derzeit bei den Kickern des SCL. Seit fünf Spielen ungeschlagen geht es nun zum direkten Konkurrenten Elzach-Yach. Co-Trainer Dino Piraneo stellt sich auf eine umkämpfte Partie ein.









Verbandsliga: SF Elzach-Yach – SC Lahr (Samstag 15 Uhr). Ein Duell zweier direkter Konkurrenten spielt sich an diesem Wochenende in Elzach ab. Die Gäste aus dem Ortsteil Yach haben dabei einen Zähler mehr auf dem Konto, die Lahrer (36 Punkte) würden bei einem Sieg weiter Boden gut machen und an dem SF (Rang sieben) vorbeiziehen.