Auswärts beim FSV Hollenbach: Herausforderung für die TSG Balingen und News zu Matthias Schmitz

1 Ole Deininger, der gegen Aalen angeschlagen ausgewechselt werden musste, steht am Samstag zur Verfügung. Foto: Kara

Ohne ihren Kapitän reist die TSG Balingen am Samstag (Anstoß 15.30 Uhr) zum heimstarken FSV Hollenbach. Trainer Murat Isik lobt die Trainingsqualität der Woche. Ole Deininger steht zur Verfügung.









Link kopiert



„Ich habe gar keine Bedenken, dass die Niederlagen gegen Aalen uns am Samstag beeinflussen könnte“, stellt TSG-Trainer Murat Isik klar. Er spricht gegenüber unserer Redaktion davon, dass die „Jungs richtig angefixt waren“. So sei die Intensität beim Trainingsspiel am Dienstagabend enorm gewesen. „Es ging richtig zur Sache“, so der 49-Jährige.