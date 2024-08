Auswärts beim FC Nöttingen: TSG Balingen reist mit reichlich Rückenwind an

TSG Balingen reist mit reichlich Rückenwind an

1 Jonas Vogler hat TSG-Kapitän Matthias Schmitz in dieser Szene „im Griff“. Insgesamt dominierten aber die Balinger die Partie. Foto: Kara

Nach dem spektakulären 4:1-Erfolg gegen den SSV Reutlingen in der Vorwoche geht es für die TSG Balingen am Freitagabend (Anstoß 19 Uhr) zum FC Nöttingen. Für diesen ist es das erste Heimspiel der neuen Saison – dies hat einen kuriosen Grund.









Link kopiert



Mit reichlich Rückenwind tritt die TSG Balingen die Reise zum FC Nöttingen an. Schließlich weist das Team von Murat Isik bisher eine makellose Bilanz in dieser Saison auf und feierte am vergangenen Freitag mit über 2000 Zuschauern ein Fußballfest gegen den Rivalen von der Kreuzeiche.