1 Kampf um den Ball: Die HSG Albstadt will am Wochenende die knappen Situationen für sich entscheiden. Foto: Kara

Nach der Niederlage in der Vorwoche sind die Handballer der HSG Albstadt wieder in der Fremde gefordert. Man tritt am Samstag bei der TSG Söflingen an.









Wirft man einen Blick auf die Tabelle, ist die HSG Albstadt am Samstag (20 Uhr) bei ihrer Partie in der Favoritenrolle. So ist das Team von Andreas Wendel zu Gast bei der TSG Söflingen, welche ganz am Ende der Tabelle zu finden ist.