Wer mit «Ken & Barbie» gemeint ist, ist unschwer erkennbar: Ein satirischer Texter aus dem Auswärtigen Amt gibt der einstigen Chefin Baerbock und dem Vizekanzler Habeck noch einen mit.
Berlin - Ein Schmähgedicht mit direkten Bezügen zur Politik der früheren Grünen-Minister Annalena Baerbock und Robert Habeck sorgt nach einem "Bild"-Bericht im Auswärtigen Amt für Wirbel. Der demnach für das Mitarbeitermagazin "InternAA" verfasste Text ("Heizung aus, Pullover an") nimmt den politischen Kurs unter der Außenministerin und dem Vizekanzler der damaligen Ampel-Koalition aufs Korn.