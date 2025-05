Austritt aus „Seebrücke“ in VS

Zur Debatte um den möglichen Austritt von VS aus dem Bündnis Seebrücke schreibt unser Leser Olaf Wuttge-Greimel.







Der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in VS (ACK) möchte ich herzlich für ihr öffentliches Statement gegen den Antrag, dass die Stadt VS aus dem „Bündnis Seebrücke“ austreten solle, danken.