Austraße in Oberndorf: Die Mauer steht – so geht es beim Hochwasserprojekt weiter

Die Hochwasserschutzmaßnahme in der Oberndorfer Austraße ist quasi abgeschlossen. Was jetzt noch fehlt - und wie schnell die mobile Barriere im Notfall aktiviert werden kann.
Nach rund einem Jahr Bauzeit fließt der Verkehr auf der Oberndorfer Austraße bereits seit einigen Wochen wieder. Ganz abgeschlossen ist die Maßnahme im Rahmen des Hochwasserschutzes aber noch nicht. Welche Arbeiten noch ausstehen, wie der mobile Dammbalkenverschluss funktioniert, und wann es mit der nächsten Hochwasserschutzmaßnahme weitergeht, erfahren wir beim Vor-Ort-Termin.