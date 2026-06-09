Austraße in Oberndorf: Die Mauer steht – so geht es beim Hochwasserprojekt weiter

Die Hochwasserschutzmaßnahme in der Oberndorfer Austraße ist quasi abgeschlossen. Was jetzt noch fehlt - und wie schnell die mobile Barriere im Notfall aktiviert werden kann.

Nach rund einem Jahr Bauzeit fließt der Verkehr auf der Oberndorfer Austraße bereits seit einigen Wochen wieder. Ganz abgeschlossen ist die Maßnahme im Rahmen des Hochwasserschutzes aber noch nicht. Welche Arbeiten noch ausstehen, wie der mobile Dammbalkenverschluss funktioniert, und wann es mit der nächsten Hochwasserschutzmaßnahme weitergeht, erfahren wir beim Vor-Ort-Termin.

Die Vertreter der Stadt Oberndorf und des Regierungspräsidiums Freiburg zeigen sich beim Pressegespräch am Dienstagmorgen zufrieden mit dem Verlauf der Baumaßnahme.

„Wie am Schnürchen“ gelaufen

Das Projekt sei „wie am Schnürchen“ gelaufen und der Zeitplan eingehalten worden, stellt Bürgermeister Matthias Winter fest, wohl wissend, dass die längere Vollsperrung Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmer mit sich gebracht hat.

Weil der Neckar bei einem Jahrhunderthochwasser große Teile des Neckaruferbereichs und der nahegelegenen Bebauung überfluten würde, hat das Land parallel zur Austraße eine etwa 400 Meter lange Hochwasserschutzmauer gebaut. Für die Stadt bot sich dadurch die Gelegenheit, die Austraße zu sanieren und auszubauen.

Synergien genutzt

Das Projektvolumen: insgesamt drei Millionen Euro, davon 1,6 Millionen für den Hochwasserschutz. Wenn man Synergien nutzen könne, dann sei das immer eine gute Sache, meint Oliver Stenzel, Technischer Direktor beim RP (Landesbetrieb Gewässer).

Mehr Wetterspitzen Was den Hochwasserschutz angeht, so spricht Bürgermeister Winter von einem verhältnismäßig kleinen Eingriff mit großer Wirkung. Bereits 2024 sei bei einem Starkregenereignis in Oberndorf eine große Fläche überschwemmt worden. Die Feuerwehr hatte viele Hunderte Sandsäcke gefüllt. Letztlich ging für die Oberndorfer alles glimpflich aus. Doch die nächsten Extremwetterereignisse seien aufgrund des Klimawandels gewiss, meint Winter. Und nicht zuletzt habe die Flutkatastrophe im Ahrtal gezeigt, was passieren könne.

Wie schnell geht der Aufbau? Die nun gebaute Hochwasserschutzmauer in der Austraße ist an mancher Stelle 20 Zentimeter hoch, an anderer Stelle bis zu 1,40 Meter. Eine Lücke besteht bei der Zufahrt zum „Elefantenparkplatz“. Bei Hochwassergefahr dichtet ein etwa zehn Meter langer sogenannter Dammbalkenverschluss, der herbeigetragen und aufgebaut werden muss, die Stelle ab.

Aufbau geübt

Das habe man Anfang Mai bereits einmal erprobt. Bei geübtem Umgang sei der Aufbau etwa innerhalb einer halben Stunde möglich, erklärt uns Projektleiter Daniel Elsässer auf Nachfrage. In der Regel seien Starkregenereignisse ja voraussehbar, weswegen man bei drohender Hochwassergefahr genügend Vorlauf für den Aufbau des Dammbalkenverschlusses habe, meint Bürgermeister Winter.

Unsere Empfehlung für Sie Umweltschutz in Oberndorf Deshalb müssen die Großbäume weichen Der nächste vorbereitende Schritt an der Oberndorfer Austraße in Sachen Hochwasserschutz-Baustelle läuft. Jetzt werden die Linden aufwendig versetzt.

Nun sind noch ein paar Markierungsarbeiten zu machen, erklärt Elsässer. Im Herbst beginnen die Gehölzarbeiten. Die 18 vorhandenen Linden wurden bereits im vergangenen Jahr mithilfe einer Rundspatenmaschine an den Feldweg in der Auenwiese verpflanzt. 40 neue Bäume sollen hinzukommen – eine Mischung aus heimischen und damit an den Standort angepassten Baumarten wie Ahorn, Linde, Erle und Co., sagt Elsässer. In Zeiten des Klimawandels und der Gefahr durch Schädlinge setze man auf eine größtmögliche Vielfalt der Baumarten.

Nächste Projekte warten Anfang 2027 soll die Maßnahme dann endgültig abgeschlossen sein. Doch die nächste Hochwasserschutzmaßnahme wird nicht allzu lange auf sich warten lassen. Vor wenigen Wochen wurde bereits der Unterhaltungsweg angelegt, der für die Hochwasserschutzmaßnahmen im Bereich der ehemaligen Mauser-Werke nötig ist.

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Im Ausschuss für Technik und Umwelt am 11. Juni sollen zudem die Leistungen für die Tiefensondierung beziehungsweise Kampfmitteluntersuchung im Bereich der Firma Rheinmetall vergeben werden, wie ein Blick in die Sitzungsvorlage zeigt. Demnach befindet sich die geplante Spundwandtrasse für den Hochwasserschutz in der Kernstadt innerhalb Kampfmittelverdachtsflächen, die im Rahmen von Luftbildauswertungen identifiziert wurden.

Ein Teil der Strecke sei bereits mit Georadar-Oberflächensondierung untersucht worden, heißt es in der Vorlage. Im Bereich Rheinmetall müsse nach Einschätzung der Fachleute wegen der dortigen Bodenbeschaffenheit die Trasse durch Tiefensondierung überprüft werden.