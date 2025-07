Australien: Im Outback verirrt? - Deutsche weiter vermisst

1 Eine deutsche Backpackerin scheint in den Weiten des australischen Outbacks verschwunden zu sein. (Symbolbild) Foto: Carola Frentzen/dpa/Carola Frentzen Seit Ende Juni wird eine junge Deutsche im Westen von Australien vermisst. Nach dem Auffinden ihres Vans im Outback schließen die Behörden ein Verbrechen aus.







In Westaustralien haben die Behörden die Suche nach einer seit fast zwei Wochen vermissten deutschen Backpackerin weiter intensiviert. Die Polizei hatte am Donnerstag das verlassene Auto der 26-jährigen Carolina Wilga in der Gegend von Karroun Hill, rund 300 Kilometer nordöstlich von Perth, in der Wildnis gefunden - offenbar hatte der Van mechanische Probleme. Von der jungen Frau fehlte aber jede Spur.