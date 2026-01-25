Alexander Zverev kommt bei den Australian Open immer besser in Schwung. Erstmals bleibt er in Melbourne in diesem Jahr ohne Satzverlust.
Melbourne - Mit seiner bislang stärksten Leistung ist Alexander Zverev bei den Australian Open souverän ins Viertelfinale eingezogen. Auf eine Kampfansage an die Konkurrenz verzichtete der Vorjahresfinalist danach aber. "Ich werde meinen Mund geschlossen halten", sagte Zverev nach seinem starken 6:2, 6:4, 6:4 gegen den Argentinier Francisco Cerundolo. "Um bei einem Grand Slam im Viertelfinale zu stehen, muss man gutes Tennis spielen, aber ich will es nicht kaputtmachen", vermied Zverev klare Worte.